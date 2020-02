La révélation du gameplay de Baldur’s Gate 3 rend le jeu vraiment dur

Larian Studios a dévoilé le premier regard sur Baldur’s Gate 3 des séquences de gameplay aujourd’hui pendant PAX East 2020, donnant aux fans un aperçu de ce à quoi ressemblera le RPG à mesure qu’il se rapproche d’un accès précoce à son cycle de développement. Baldur’s Gate 3 a pris d’assaut le monde du jeu vidéo lorsqu’il a été annoncé pour la première fois par Larian Studios, et sera la suite de deux des titres de RPG fantasy les plus importants de l’histoire de l’industrie du jeu vidéo, plaçant beaucoup d’attentes sur le titre, surtout après la très longue attente entre sa deuxième itération et son prochain troisième épisode.

Baldur’s Gate 3 présentera une histoire qui se concentre sur les écorcheurs d’esprit envahissant et attaquant d’autres races, bien que leur motivation pour le faire n’ait pas encore été révélée. Baldur’s Gate 3 fera partie de Google Stadia malgré le fait que ce dernier ait accidentellement placé une date de sortie sur le jeu avant la date prévue, tout en s’inscrivant naturellement également sur la plate-forme PC. Larian Studios est célèbre pour la série Divinity Original Sin, qui est légendaire parmi les fans de RPG pour la quantité de personnalisation et de choix présents dans le récit – des fonctionnalités qui ont également aidé Baldur’s Gate à se faire un nom dans ses précédentes itérations.

Au cours de PAX East 2020, Larian Studios a fait la démonstration du premier regard que les joueurs obtiendraient au gameplay de Baldur’s Gate 3. La présentation a commencé par un aperçu de la cinématique d’introduction du jeu, avec un écorcheur d’esprit insérant des “têtards” dans la tête des héros dans le but de les transformer également en écorcheur d’esprit. Le système de conception des personnages du jeu a également été démo avant que le personnage du joueur ne commence à explorer une plage sur laquelle ils s’étaient échoués après un crash avant de finalement sauter au combat.

Le combat est au tour par tour et est assez similaire à ce à quoi les fans se sont habitués avec Divinity Original Sin. Les joueurs auront de nombreuses options tactiques, y compris la recherche d’un terrain élevé pour les avantages de dégâts, les attaques d’opportunité, etc. La démo, qui était amusante avec un certain nombre de mésaventures, a également confirmé qu’il y aurait un tir amical sur les personnages. Le champ de bataille de Baldur’s Gate 3 est incroyablement détaillé et apparaît visuellement d’une manière nouvelle pour la franchise – ce n’est pas surprenant, étant donné sa longue absence, mais bienvenue tout de même.

Honnêtement, beaucoup de gameplay de Baldur’s Gate 3 ressemblaient extrêmement à Divinity: Original Sin 2 de Larian Studios, et cela vient avec des points positifs et négatifs. Les fans de la franchise pourraient craindre qu’elle soit un peu trop proche d’une autre série du même studio, mais les comparaisons d’un point de vue technique et visuel sont positives – offrant une quantité similaire de choix dans le combat, le dialogue et la personnalisation des personnages. En fin de compte, il est probable que Baldur’s Gate 3 diverge des autres jeux de Larian au fur et à mesure que le jeu progresse – le combat montré était très précoce – mais les améliorations sont alléchantes et l’histoire frappera probablement les fans à mesure qu’elle se développera.

Baldur’s Gate 3 n’a pas de date de sortie officielle et est actuellement confirmée pour PC et Google Stadia.

Source: PAX East 2020 Gameplay Reveal

