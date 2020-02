La révolution de Dolores passe au monde réel dans la bande-annonce de la saison 3 de Westworld

Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour la saison trois de Westworld, taquinant Dolores apportant sa révolution hors du parc et dans le monde. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous de HBO, qui montre Dolores (Evan Rachel Wood) faisant entrer le nouveau personnage d’Aaron Paul dans ses plans. Pendant ce temps, Maeve (Thandie Newton) a été approché par le personnage mystérieux de Vincent Cassel et chargé d’une mission: tuer Dolores. Avec Bernard (Jeffrey Wright), William (Ed Harris) et Charlotte (Tessa Thompson) toujours en jeu, les choses s’alignent pour de nombreux délices violents avec des fins violentes.

La nouvelle saison comprend également Lena Waithe et Marshawn Lynch comme nouveaux ajouts à la distribution. Il devrait être diffusé le 14 mars sur HBO.