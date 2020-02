La revue Mandalorian 1.7-1.8 | 411MANIA

Note de l’auteur: Ce sera un regard complet sur les deux derniers épisodes de The Mandalorian, spoilers inclus. Veuillez lire à vos risques et périls.

OK, nous voici pour les deux derniers épisodes de la première saison de la série télévisée en direct, The Mandalorian. Tout d’abord, excuses de ma part pour avoir mis si longtemps à arriver à la finale. Les deux derniers mois ont été incroyablement occupés pour moi, et je voulais accorder beaucoup d’attention à ces épisodes. Sans oublier, je voulais conclure mes critiques pour cette saison avant le début de la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars.

Merci d’avoir lu tous mes commentaires précédents. Alors que les trois premiers épisodes de la série se sont déroulés comme un trio, les plusieurs épisodes suivants de la saison 1 étaient plus ou moins autonomes. Maintenant, le spectacle revient à sa finale avec une épopée en deux parties livrant l’une des meilleures histoires de Star Wars depuis des années.

Chapitre 7: Le calcul

Le Mandalorien reçoit une offre très intéressante de Greef Karga qui pourrait signifier son salut avec The Child’s, au moins de la Bounty Hunters ’Guild. Karga offre un accord à Mando, tue le client (Werner Herzog) et il sera libre de toute représailles de la part de la guilde. Heureusement, Mando est assez intelligent pour réaliser que cela pourrait être un piège et revient à Sorgan pour recruter Cara Dune (Gina Carano) et Arvala-7 pour demander de l’aide à Kuiil (Nick Nolte). Les événements du reste de la saison convergent tous, car même IG-11 (Taika Waititi) fait un retour bienvenu.

Il semble que Kuiil ait trouvé le châssis endommagé de l’IG-11 et ait réussi à réparer et reprogrammer le droïde, au grand dam de Mando. Kuiil essaie de raisonner avec Mando que les droïdes eux-mêmes ne sont pas mauvais, ils sont simplement «des reflets de ceux qui les programment». Ils retournent à Nevarro en essayant de se préparer à toute éventualité. Ils sont accueillis par Greef Karga et son envoyé pour la sécurité pour planifier leur stratégie. Alors qu’ils campent la nuit, ils sont attaqués par des créatures ailées sauvages, et l’un d’eux a réussi à attaquer et à empoisonner mortellement Karga. Cependant, parce que The Child a des pouvoirs de Gary Stu Force, il a réussi à apprendre Force Heal avant que Rey ne puisse même le comprendre à ses débuts. Cela signifie essentiellement que l’Enfant est probablement encore plus fort dans la Force que Rey, Anakin Skywalker, Luke Skywalker et peut-être tout Jedi qui l’a précédé.

Après que The Child l’ait guéri, Karga a changé d’avis et vient nettoyer le piège évident. Donc, nouveau plan, le groupe entre en ville en prétendant que Mandalorian est leur prisonnier. Malheureusement, le plan devient FUBAR après que l’officier supérieur du client, Moff Gideon (Giancarlo Esposito), a ouvert le feu sur la cantine, et c’est tout ce qu’elle a écrit pour le client. Mandalorian avertit Kuiil de retourner sur le Razorcrest, mais les Scout Troopers sur des vélos speeders sont chauds sur sa queue. Pendant ce temps, un groupe de renforts lourdement armés dirigé par Moff Gideon lui-même arrive dans la cantine. Gideon veut l’enfant, et Mando, Dune et Karga manquent de temps. Sans oublier que Gideon a encore plus de Stormtroopers, un transport de troupes, des Death Troopers, un Tie Fighter et une lourde ordonnance sous son commandement. Fondamentalement, les bons gars sont des canards assis.

Cet épisode était fantastique. Cela donne une meilleure idée de pourquoi la première saison s’est déroulée comme elle l’a fait. Les personnages et les moments qui se sont déroulés individuellement auparavant convergent maintenant pour la grande histoire. Les personnes que Mando a rencontrées au cours de son voyage réapparaissent et lui prêtent assistance. Nous apprenons le vrai cerveau derrière qui voulait The Child, cependant, pas grand-chose d’autre.

J’espère que les gens ne prennent pas trop au sérieux mes blagues sur les capacités de The Child’s Force. Ils sont censés être facétieux. Cela dit, beaucoup de gens ont contesté les capacités de la Force de Rey. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si The Child a utilisé Force Heal dans cet épisode, qui a fait ses débuts sur Disney + quelques jours seulement avant la sortie en salles de The Rise of Skywalker.

Cet épisode est vraiment mieux vu avec le Season Finale, mais il se termine sur un bon cliffhanger à l’ancienne, et les héros sont dans une situation difficile. Cela dégage définitivement ces vibrations série d’action classiques. J’étais triste de voir Kuiil partir, mais quelle façon déchirante d’y mettre fin. L’épisode montre que Kuiil pourrait bien arriver au navire avec The Child, mais il échoue et les Scout Troopers prennent possession de The Child. Cela a préparé le terrain pour une finale épique et pleine d’action.

Évaluation de l’épisode: 9,0 sur 10,0

Chapitre 8: Rédemption

Cet appel se résume à cela. “Redemption” reprend là où “The Reckoning” s’est arrêté. Kuiil est perdu. Moff Gideon et sa troupe Imperial Remnant bien approvisionnée ont Mando, Cara Dune et Greef Karga tous acculés avec apparemment aucune issue. Non seulement cela, Moff Gideon est bien informé sur les antécédents du trio, y compris le vrai nom de Mando, Din Djarin. Chose intéressante, Pedro Pascal vient de laisser tomber ce nom avec désinvolture bien avant les débuts de la série sur Disney +. Qui Pascal pense-t-il être? Mark Ruffalo?

Alors, quelle est la bonne nouvelle? Ces deux soldats scouts qui ont gaspillé Kuiil sont complètement incompétents, comme le sont souvent la plupart des Stormtroopers impériaux. Au début, nous obtenons une scène amusante de plaisanteries Scout Trooper, représentée par les acteurs Adam Pally et Jason Sudeikis. J’ai apprécié cette scène, elle avait en quelque sorte une qualité Tag & Bink. Malheureusement, leur mauvais traitement de l’Enfant les marque de mort, et l’IG-11 reprogrammé apparaît. Heureusement, Kuiil a reprogrammé IG-11 pour servir une infirmière et un protecteur pour l’enfant avant sa mort, et l’enfant est sauvé. Cela conduit à une séquence d’action audacieuse avec IG-11 prenant d’assaut le canton pour fournir une aide aux héros assiégés dans la cantina.

C’était une autre grande scène d’action, avec Taika Waititi prenant les rênes derrière la caméra pour cet épisode. L’intervention de l’IG-11 parvient à disperser les soldats et les héros ripostent. Malheureusement, Mando ou Din Djarin, comme il a été révélé, est gravement blessé. Cara Dune, Karga et The Child parviennent à se retirer dans les égouts, espérons-le à la recherche du secret mandalorien. C’est ici que le casque de Djarin est retiré par IG-11 afin de soigner sa blessure à la tête et de lui sauver la vie. Djarin est prêt à mourir pour maintenir son identité et son code mandalorien, mais IG-11 raisonne car il n’est pas un être vivant, retirer son casque et recevoir son visage ne casse pas le code.

Djarin avait eu du ressentiment envers les droïdes tout au long de la série, les blâmant pour l’anéantissement de sa famille et de sa maison d’enfance. L’épisode représente plus de flashbacks, montrant comment les Mandalorians of Death Watch ont sauvé Djarin d’un certain destin aux mains de Battle Droids pour l’armée des droïdes séparatistes. C’est aussi cet épisode que nous apprenons aussi que même si Djarin s’appelle Mandalorien… il n’est pas né à Mandalore.

Voici où les choses deviennent un peu chancelantes. Maintenant, évidemment, il doit y avoir des points connectés ici. L’idée de «Mandaloriens n’est pas une race, c’est une croyance» est nette. Cependant, cela contredit directement le matériel qui, comme précédemment établi pour les Mandaloriens dans Clone Wars et Rebels, montre où nous avons vu des Mandaloriens retirer leurs casques et montrer fréquemment leur visage. Maintenant, peut-être que la clarification est qu’après la Grande Purge, les Mandaloriens ont changé les règles. Mais ensuite, Djarin a été adopté par les Mandaloriens pendant la guerre des clones, donc tout cela est un peu trouble en ce moment. Ce n’est pas une rupture de contrat. Jon Favreau et Dave Filoni doivent simplement clarifier ce qui s’est passé ici. De toute évidence, Death Watch n’était pas les purs héros que cet épisode les représentait. Donc, il doit y avoir une meilleure explication de ce qui sépare le secret des Mandaloriens de Djarin de Death Watch, Sabine Wren et sa famille, et les autres Mandos représentés dans le matériel canonique passé parce que tout ne correspond pas ici.

Malheureusement, le secret mandalorien a été détruit par le reste impérial. Heureusement, The Armorer (Emily Swallow) a réussi à survivre et à fournir une exposition précieuse. Maintenant, ce qui est intéressant, c’est que j’ai apprécié la progression de Djarin dans cette série. Il a obtenu plus d’armures, et ici, il obtient son premier jetpack et aussi une chevalière. Djarin se voit confier une nouvelle mission, celle de protéger l’Enfant, qui est maintenant un enfant trouvé dans le «Clan of Two» de Djarin, et de trouver sa maison.

Il y a aussi une scène d’action cool impliquant The Armorer cette fois. Je suis content qu’elle ait semblé survivre, et j’espère que nous pourrons la revoir dans des épisodes ultérieurs. Ici, IG-11 est prêt à faire son grand sacrifice. Vous ne vous contentez pas de taquiner une bombe auto-destructrice comme il l’a fait dans le premier épisode et de ne pas l’utiliser à un moment donné. Ici, IG-11 s’autodétruit, mais il le fait pour protéger ses nouveaux amis. Quel changement Djarin a vécu, de la haine et du ressentiment envers tous les droïdes à la supplication de l’IG-11 de ne pas y aller. Ce fut un moment émouvant.

Ce n’est pas encore fini, car il y a une séquence de bataille encore plus culminante alors que Moff Gideon attaque les héros dans son Tie Fighter. Carl Weathers obtient bien sûr la doublure de l’épisode, peut-être toute la saison, quand il demande à The Child de “faire la chose de la main magique!” Bien sûr, Moff Gideon ne s’était jamais attendu à ce que Djarin se soit entraîné dans les voies du Rising Phoenix. Pour info, Rising Phoenix est le terme de pantalon fantaisie Mandalorien pour un jetpack. Après quelques essais et erreurs, Djarin parvient à faire tomber Gideon et son Tie Fighter, libérant Nevarro de l’Imperial Remnant.

Voici mon autre problème principal avec cet épisode. Lors de l’accident, il était assez évident que Gideon s’en était probablement sorti intact, ce qu’il a fait. IG-11 et The Armorer ont éliminé tous les autres Stormtroopers. Pourquoi ne pas réellement vérifier l’épave et chercher un corps? Vous savez, assurez-vous que le chef qui essaie de tous les tuer et de prendre l’Enfant a rejoint la Force vivante. Comme on pouvait s’y attendre, Gideon allait bien et se fraye un chemin hors de l’épave de la cravate avec le Darksaber. Alors, Gédéon possédant le sabre noir ne le marque-t-il pas comme le souverain légitime de Mandalore?

La dernière fois que nous avons vu le Darksaber, il était en la possession de Bo-Katan Kryze, la sœur de Satine, qui était la duchesse de Mandalore. On pourrait supposer que Gédéon prenant le contrôle de ce Darksaber est probablement de mauvais augure pour le sort de Bo-Katan au cours des dernières années et de la guerre civile impériale. Quoi qu’il en soit, Gideon est vivant, détient le Darksaber, et il vit pour se battre un autre jour, et tout cela parce que les héros étaient trop stupides pour vérifier l’épave. Je veux dire juste après le crash, ces Jawas étaient déjà en train de dépouiller le navire pour des pièces. En d’autres termes, les héros ne sont pas aussi intelligents que les jawas à ce stade.

Et donc nous terminons la saison avec les forces de Moff Gideon vaincues, mais Gideon continue de donner des coups avec le Darksaber. Mando, alias Din Djarin, agira désormais comme le père adoptif de The Child jusqu’à ce qu’il puisse se défendre ou retrouver son peuple. Nevarro est libre du contrôle des vestiges impériaux, du moins pour l’instant, et la dette de Mando envers Karga et la guilde des chasseurs de primes a été effacée, et Karga offre un travail à Cara Dune.

Donc, nous n’avons pas beaucoup appris sur les origines de The Child et sur son origine. Bien que je me souvienne d’un dialogue de Kuiil dans l’avant-dernier épisode qui suggère que l’Enfant n’a pas été cultivé en laboratoire ou cloné. (“Je ne pense pas qu’il a été conçu. J’ai travaillé dans les fermes de gènes. Celui-ci a l’air évolué. Trop moche.”) J’imagine que les plus grands mystères pour The Child seront laissés à l’air libre pour les saisons ultérieures. Avec un peu de chance, il y a aussi des éclaircissements sur ce qui est exactement arrivé aux Mandaloriens et pourquoi le secret de Djarin a des règles si radicalement différentes des autres, comme Sabine Wren. Quoi qu’il en soit, cette saison a été une course passionnante.

Évaluation de l’épisode: 9,0 sur 10,0

Le Mandalorian est maintenant en streaming sur Disney +.

0 – 0,9

Torture

1 – 1,9

Extrêmement horrible

2 – 2,9

Très mauvais

3 – 3,9

Mal

4 – 4,9

Pauvres

5 – 5,9

Pas si bon

6 – 6,9

Moyenne

7 – 7,9

Bien

8 – 8,9

Très bon

9 – 9,9

Incroyable

dix

Pratiquement parfait