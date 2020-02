La Rocket League rencontre le Quidditch de Harry Potter dans la Ligue des balais

Un nouveau jeu appelé Ligue des balais arrive sur Steam le mois prochain et a pris des inspirations évidentes de Rocket League et de Harry Potter. Les deux franchises ont très peu en commun, mais Broomstick League semble avoir combiné les deux ensemble dans un jeu qui semble à parts égales ridicule et intrigant.

L’une des histoires secondaires les plus intéressantes de la série Harry Potter est l’expérience d’Harry en tant que joueur de Quidditch. Les lecteurs reçoivent une explication approfondie du sport à travers les yeux du nouveau venu. Fondamentalement, le jeu a deux équipes rivalisant pour lancer des balles à travers des cerceaux. De cette façon, c’est très similaire au football, mais les joueurs montent tous sur des balais volants, il y a plusieurs balles et certaines positions appelées Beaters portent de grands clubs en bois. Le sport est devenu si incroyablement populaire auprès des fans qu’il a même inspiré des ligues du monde réel – mais pour des raisons évidentes sans balais volants.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Rocket League supprime le support Linux et Mac mais ne remboursera pas les microtransactions

Broomstick League a définitivement été inspiré par le Quidditch de Harry Potter. PC Gamer rapporte que les joueurs montent sur des balais et essaient de lancer le ballon à travers le cerceau de l’autre équipe. Les personnages joueurs sont également des sorciers, car ils portent des baguettes qui permettent de se téléporter ou de faire tomber la balle des mains d’un adversaire. Les joueurs ne seront pas en mesure de pourchasser le Vif d’or ou de passer du temps en tant que batteur dans le jeu. Bien que ce jeu ne soit pas une pièce officielle de la marchandise Harry Potter, les joueurs peuvent certainement voir l’inspiration.

Mais les inspirations ne s’arrêtent pas à Harry Potter. En regardant la bande-annonce, il est immédiatement évident que le titre a également pris des repères de Rocket League. Le style artistique et le mouvement du personnage ressemblent fortement au titre sportif populaire. Les modes de jeu ont également beaucoup de similitudes avec les matchs 1V1, 2V2 et 3V3. La plus grande différence entre les deux titres semble être les sorts auxquels les joueurs ont accès et les changements stylistiques mineurs.

Ceux qui visionnent la bande-annonce peuvent être pardonnés d’avoir pris ce jeu comme un nouveau mode Rocket League ou un jeu officiel de Harry Potter. Broomstick League est fondamentalement aussi proche que possible des deux franchises sans violer les lois sur le droit d’auteur. Le titre ne nie certainement pas ses influences, et franchement, il semble que cela finira par être très amusant. Si quelqu’un veut jouer au Quidditch ou trouve que la Rocket League commence à devenir obsolète, la Broomstick League pourrait être la meilleure chose pour eux.

Suivant: La mise à jour du plan directeur de Rocket League met les fans en colère avec ses prix scandaleux

Ligue des balais arrive sur Steam Early Access le 5 mars 2020.

Source: PC Gamer

L’équipement de Minecraft Netherite est encore meilleur que le diamant

A propos de l’auteur

Cody Peterson est un lecteur et écrivain passionné. Diplômé de la Midwestern State University avec un BA en anglais où il a travaillé comme rédacteur pour la revue littéraire de l’Université. Actuellement pigiste pour Screenrant, où il écrit sur les jeux vidéo. Lorsqu’il n’écrit pas, il passe généralement son temps à jouer à des jeux vidéo ou à éditer le podcast qu’il dirige avec son meilleur ami.

En savoir plus sur Cody Peterson