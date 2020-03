La romance homosexuelle des nouveaux mutants n’est pas un gadget, déclare Maisie Williams

Maisie Williams a confirmé Les nouveaux mutants comprend une romance de même sexe, mais promet que ce n’est pas un “gadget”. Le dernier film X-Men produit par Fox avant d’être acheté par Disney, The New Mutants arrivera enfin dans les salles le mois prochain après deux ans de retards. Basé sur les bandes dessinées créées par Chris Claremont et Bob McLeod, le film tourne autour de cinq jeunes mutants qui se retrouvent piégés dans une installation secrète contre leur volonté. Pour cette raison, le co-scénariste et réalisateur Josh Boone (The Fault in Our Stars) a longtemps décrit le film comme un croisement entre un drame de John Hughes YA et un thriller d’horreur de Stephen King, mais avec des super-héros.

En plus d’être le rare croisement entre les genres de super-héros et d’horreur, la rumeur disait que The New Mutants comprend une romance du même sexe avec les mutants Rahne Sinclar aka. Wolfsbane (Williams) et Danielle Moonstar aka. Mirage (Blu Hunt). Bien que ce ne soit pas la première fois qu’un film Fox-Marvel présente un couple queer (voir: Negasonic Teenage Warhead et Yukio dans Deadpool 2), New Mutants serait toujours le premier film Marvel à présenter une histoire d’amour entre personnes du même sexe entre deux personnages principaux. Maintenant, Williams et Boone ont officialisé la nouvelle, tout en offrant leurs assurances que cela représentera plus que de simples paroles.

S’adressant à EW, Boone a confirmé que Wolfsbane et Mirage ont “une belle histoire d’amour” dans The New Mutants et a déclaré qu’elle constituait “une sorte de colonne vertébrale et de concentration de certaines des choses axées sur les personnages du film”. Williams a ensuite expliqué comment les super-pouvoirs des personnages leur permettent de former un lien mental et émotionnel qui les rapproche tout au long de leur voyage dans le film.

“Rahne et Dani ont une connexion télépathique dans les bandes dessinées, et donc nous voulions simplement étendre cela dans le film et le mettre dans la réalité. S’ils pouvaient vraiment se comprendre à ce niveau, alors vous finiriez probablement par tomber amoureux” avec cette personne. “

Récemment, des films soutenus par Disney comme The New Mutants sont devenus tristement célèbres pour présenter une représentation queer sous la forme de références en un clin d’œil et vous allez manquer à l’orientation sexuelle des personnages. Les exemples les plus infâmes incluent LeFou dansant brièvement avec un homme à la fin de l’action en direct Beauty and the Beast, deux femmes s’embrassant en arrière-plan alors que les membres de la Résistance célèbrent leur victoire sur Palpatine et l’Ordre final dans Star Wars: Le Rise of Skywalker et, juste la semaine dernière, un cyclope (exprimé par Lena Waithe) mentionnant qu’elle a une petite amie dans le long métrage d’animation de Pixar Onward. Williams, parlant à EW, a affirmé que l’histoire d’amour de Wolfsbane et Mirage n’est “pas quelque chose dont on parle trop dans le film”, mais a également insisté sur le fait que ce n’était pas un “gadget” comme les scènes susmentionnées.

“Ce n’est pas vraiment une histoire au sujet de ces deux personnages qui comprennent leur sexualité. Ce n’est pas centré sur ça et ils ne l’étiquettent pas nécessairement. Personne d’autre ne le fait non plus et personne ne le remet vraiment en question.”

En toute justice, il est logique que la romance de Wolfsbane et Mirage soit une sous-intrigue dans The New Mutants. Après tout, ils ne sont que deux des cinq personnages principaux du film, et la plupart du film se concentrera vraisemblablement sur les pistes essayant de contrôler leurs pouvoirs et de sortir de l’installation où ils sont retenus contre leur volonté. Gardant cela à l’esprit, il est difficile de ne pas être sceptique chaque fois que les films grand public promettent de fournir une meilleure représentation queer, car il s’agit essentiellement d’un gadget utilisé par les studios pour apparaître plus inclusif jusqu’à présent. Pourtant, entre Les nouveaux mutants et cet automne, Eternals étant confirmé pour introduire le premier super-héros gay et le baiser dans le MCU, il est possible que Disney commence enfin à s’améliorer dans ce domaine.

