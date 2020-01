La rumeur de la connexion Ant-Man / Endgame de Black Widow déboulonnée

Certains fans pensent que les mystérieuses fioles rouges du Veuve noire Les bandes-annonces sont des particules de Pym comme celles vues dans Ant-Man et Avengers: Fin de partie, mais ce n’est pas vraiment le cas. Dans un bref plan dans la bande-annonce du film Black Widow de Marvel, Natasha Romanoff (Scarlet Johansson) peut être vue tenant des flacons de liquide rouge vif. Plusieurs de ces flacons peuvent être repérés sur un comptoir.

L’inclusion des flacons rouges a engendré des théories selon lesquelles les flacons rouges sont en fait les particules Pym du MCU. Depuis qu’ils ont été introduits comme inventions de Hank Pym (Michael Douglas) dans Ant-Man, les particules de Pym ont été décrites comme un sérum rouge, de sorte que les similitudes entre elles et les flacons rouges de Black Widow sont certainement là. Dans les bandes dessinées, les particules Pym sont généralement utilisées pour rétrécir et agrandir des objets et des personnes, et bien qu’elles partagent cette fonction dans le MCU, Avengers: Fin de partie a élargi les capacités des particules Pym en demandant aux Avengers de les utiliser dans le but de voyage dans le temps. Pym Particles étant un périphérique de l’intrigue dans Avengers: Fin de partie était un secret – bien qu’il ne soit pas très bien gardé – et maintenant l’idée est que Black Widow les cache également.

Connexes: combien de veuves noires sont dans le MCU

Cependant, il est probable que le véritable objectif des flacons rouges soit en fait assez simple, et peut-être un peu moins excitant. À la marque 1:14 dans la bande-annonce de Black Widow, Natasha peut montrer un ennemi avec son arme Widow’s Sting (ou Widow’s Bite). Cette arme de bande dessinée classique, utilisée dans le MCU depuis Iron Man 2, est vue avec un nouvel effet rouge dans cette photo de la bande-annonce. Un nouveau jouet Widow’s Sting du film Black Widow tire des boulons rouges, ce qui fournit une preuve supplémentaire que Black Widow obtient une mise à niveau de son attaque de signature.

Il semblerait que les scientifiques aient développé ce liquide rouge comme une arme en quelque sorte, et à un certain moment du film, Natasha décide de le transformer en munitions pour sa piqûre de veuve, ce qui pourrait le rendre plus puissant qu’auparavant. Cette explication est beaucoup plus plausible que la théorie des particules de Pym.

La théorie des particules de Pym a pris de l’ampleur en ligne en partie en raison de ce que cela pourrait signifier pour l’avenir de Black Widow dans le MCU. Une croyance partagée par certains fans est que Pym Particles pourrait être la clé pour ramener Black Widow à la vie de la même manière qu’elle a contribué à restaurer les personnes tuées par Thanos dans Avengers: Infinity War. Certains gardent l’espoir que Black Widow puisse toujours revenir, mais il est extrêmement difficile d’imaginer que Black Widow change l’histoire du MCU. En tant que l’une des plus grandes morts du MCU à ce jour, Black Widow est un personnage qui ne sera probablement jamais ressuscité.

Plus: Pourquoi le film Black Widow de Marvel a mis si longtemps à se produire