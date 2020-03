La saga est développée dans un jeu vidéo

La franchise d’action a tellement de fans que de temps en temps une théorie de John Wick apparaît assez divertissante en ligne comme celle que nous vous laissons ci-dessous.

Si vous avez vu l’un des trois films (le quatrième arrive en 2021), vous saurez que le personnage principal tue beaucoup de gens. Tellement, en fait, qu’une théorie de John mèche Il gagne beaucoup de force en ligne, car cela suggère que tout cet univers cinématographique est vraiment dans un jeu vidéo. Cette idée commence à prendre tout son sens une fois que vous y creusez profondément.

5 points à quoi la saga ressemble à un jeu vidéo.

Tout d’abord, le tueur à la retraite (Keanu Reeves) tue un méchant après l’autre alors que tout devient flou et que les corps tombent sans visage. C’est, bien sûr, jusqu’à ce qu’il rencontre enfin le dernier grand patron.

Une autre preuve que cette théorie de John Wick serait vraie est la capacité du protagoniste à se guérir apparemment tout au long de la série. Il est poignardé ou abattu, et quelques instants plus tard, il est clair qu’il est en bonne santé. Presque comme si le personnage avait trouvé un pack de santé hors écran. Très typique des jeux vidéo.

La théorie souligne également l’utilisation de la franchise de pièces d’or comme monnaie dominante dans le monde, sans parler des personnes au bas des tirs et des combats qui, apparemment, ne se soucient pas de l’action qui se déroule devant eux. Vous savez, exactement comme le feraient la plupart des PNJ.

De plus, le grand nombre de cadavres qu’il laisse derrière lui, il semble qu’ils n’affectent pas la société en général. Soit ils ont un très bon système de nettoyage du sang, soit ils disparaissent comme dans n’importe quel jeu.

Enfin, il y a l’emplacement de The Continental qui, au moins dans cette théorie de John Wick, servirait de «point de sauvegarde» pour le jeu vidéo. Là, John Wick peut se reposer et se recharger, en plus de collecter diverses fournitures qui l’aideront tout au long du jeu.

Que pensez-vous de cette théorie de John Wick? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Il y a ceux qui croient que la saga concerne les 5 étapes de la mort.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.