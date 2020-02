La saga parle des cinq étapes de la douleur

Et si John mèche Il s’agissait en fait d’une étude des cinq stades de la douleur: Déni, colère, négociation, dépression et acceptation.



Depuis que John mèche arrivé au cinéma en 2014, le personnage s’est consacré à se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. Tout au long des trois films que nous avons vus, le tueur à la retraite, joué par Keanu Reeves, a abattu des centaines (voire des milliers) de personnes qui se dressent sur leur chemin. Maintenant, une théorie populaire des fans a commencé à gagner en force en ligne parce que la franchise est vraiment les cinq étapes de la douleur.

Cette théorie commence par suggérer que la franchise de John mèche Il durera cinq films, chacun représentant l’une des étapes du duel: Déni, colère, négociation, dépression et acceptation.

Cela signifie que les trois premiers films ont traité des trois premières étapes du deuil.

Le film original de John mèche Cela commence lorsque l’ancien tueur à gages perd sa femme et à la maison, nous pouvons toujours voir ses biens, ce qui semble montrer un fort déni de sa mort récente.

John Wick: Pacte de sang (2017) serait la phase de colère, bien évidente dans le chaos que le protagoniste a provoqué partout. Des dizaines de tueurs à gages et de gardes du corps morts, au mépris flagrant pour l’ancien code d’honneur continental.

John Wick: Chapitre 3 – Parabellum (2019) développe la phase de négociation, car le personnage traite avec quiconque lui doit une faveur, bien qu’il ne l’ait pas contacté depuis des années.

Donc, si cette théorie de la saga est vraie, le quatrième opus qui sortira en 2021 devrait faire face au stade de la dépression. Nous allons donc trouver le personnage assez poussiéreux et nous devrons découvrir ce que cette union avec King Bowery (Laurence Fishburne) pour combattre le Table haute

La dernière étape sera John Wick: Chapitre 5, et donc le protagoniste doit accepter la mort et peut enfin vivre en paix.

Cette théorie sur les étapes de la douleur est très intéressante mais elle a un hic.

Le créateur de la franchise Chad Stahelski et l’acteur Keanu Reeves Ils ont toujours dit qu’ils aimeraient continuer pendant que les gens répondent au box-office. Ce qui signifie que je pourrais avoir plus de 5 films.

“J’aime faire ces films parce qu’il n’y a pas de limite”, a déclaré Stahelski l’année dernière. «Nous créons notre propre mythologie, et nous avons une étude qui reste à l’écart et nous soutient dans des décisions extravagantes. Keanu et moi avons des idées depuis des jours. Je pourrais vivre ici pour le reste de ma carrière. Si les gens aiment et veulent en voir plus, comptez sur moi. Mais, vous savez, nous sommes dans le domaine du divertissement. Nous laisserons le public décider. »

Partager

Article précédent

Le meilleur BSO du cinéma de super-héros sonnera sur la Plaza de la Virgen de València

Article suivant

James Gunn ne veut pas que Robert Downey Jr revienne en tant qu’Iron Man

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.