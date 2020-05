La saison 2 de FINEST de L.A.de Spectrum avec Gabrielle Union et Jessica Alba revient le 8 juin – Blackfilm

Gabrielle Union et Jessica Alba sont de retour pour la deuxième saison de la série à succès Spectrum Originals, LE PLUS FIN DE L.A.. Le drame de 13 épisodes produit par Sony Pictures Television déposera les trois premiers épisodes exclusivement aux abonnés vidéo Spectrum gratuitement sur demande (et sans publicité) le lundi 8 juin, après quoi de nouveaux épisodes tomberont tous les lundis jusqu’à la finale. La série, qui a été lancée sur Spectrum Originals en mai 2019, a acquis un grand succès dans la rue car elle a bloqué plus de 3,4 millions de téléspectateurs à ce jour et a été la série n ° 1 vue sur la plate-forme Spectrum On Demand. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

De l’univers de la franchise Jerry Bruckheimer «Bad Boys», LA FINEST Season One de LA nous a plongés dans la vie de l’ancienne agent de la DEA, Syd Burnett (Gabrielle Union), qui a laissé son passé compliqué pour rejoindre le LAPD, et le détective Nancy McKenna (Jessica Alba), qui a jonglé avec sa charge de travail exigeante avec une belle-fille adolescente rebelle. Ensemble, ils ont affronté les criminels les plus dangereux de Los Angeles et sont devenus une force avec laquelle il faut compter – à la fois dans la rue et dans la vie de chacun. Lorsque la saison deux revient, Syd pleure la perte soudaine d’un ami et lutte pour trouver des réponses, tandis que McKenna doit faire face aux séquelles de l’enlèvement d’Izzy et de la faille qu’il a laissée dans son mariage. Mais lorsqu’une puissante vague de criminalité à Koreatown menace de détruire la communauté, Syd, McKenna et l’équipe doivent trouver les responsables avant qu’il ne soit trop tard.

“L.A.’s Finest” est produit par Jerry Bruckheimer Television et 2.0 Entertainment en association avec Sony Pictures Television. Gabrielle Union et Jessica Alba produisent aux côtés de Jerry Bruckheimer («Bad Boys»), Jonathan Littman (franchise «CSI»), KristieAnne Reed («Lucifer»), Brandon Margolis («The Blacklist»), Brandon Sonnier («The Blacklist» ), Pam Veasey («CSI: NY»), Doug Belgrad («Peter Rabbit»), Jeff Gaspin («To Tell the Truth»), Jeff Morrone («Atomic Blonde») et Anton Cropper («Suits»), qui a également dirigé le pilote.

Les acteurs supplémentaires incluent: Zack Gilford et Duane Martin comme Ben Walker et Ben Baines, respectivement, Ryan McPartlin comme Patrick McKenna, Sophie Reynolds comme Isabel «Izzy» McKenna, et Ernie Hudson comme Joseph Vaughn. Les invités de la saison 2 incluent Orlando Jones et Kelly Rowland.

