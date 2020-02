La saison 2 de Mandalorian a déjà une date de sortie officielle

Disney + Il a déjà fixé une date pour laquelle nous verrons La saison Mandalorienne 2, puisqu’il s’agit du plus gros succès de la plateforme de streaming.

Le créateur de la série, Jon Favreau, a révélé il y a quelques semaines que La saison Mandalorienne 2 atteindrait Disney + à l’automne 2020. Mais lors de l’assemblée des actionnaires de Disney, le PDG de la société, Bob Iger, a confirmé la date officielle qui sera 30 octobre 2020. Il a également commenté qu’ils explorent les possibilités d’une troisième saison et font même plus de séries qui étendent la saga.

De quoi parleront les nouveaux épisodes?

La saison Mandalorienne 2 continuera les aventures de Din Djarin, un chasseur de primes qui quitte son emploi pour s’occuper de «The Kid» («The boy») un bébé de la race de Yoda qui est un utilisateur de Force. Le gros problème est que certains des Impériaux qui sont toujours actifs recherchent ce petit être vert.

Dans le casting se démarquer Pedro Pascal (Kingsman: The Golden Circle) en tant que tireur solitaire mandalorien, Gina Carano (Deadpool) qui joue Visage de dune, un ancien soldat rebelle, qui a du mal à se réinsérer dans la société, Carl Weathers comme Greef Karga, le chef d’une guilde de chasseurs de primes et Giancarlo Esposito comme Moff Gideon, un ancien officier de l’empire, qui cherche «Baby Yoda» avec de sombres intérêts.

Jon Favreau Il sera à nouveau le producteur exécutif et le showrunner de la série. Les réalisateurs de la première saison étaient Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Deborah Chow (Jessica Jones), Rick Famuyiwa (Dope), Bryce Dallas Howard (Solemates) et Taika Waititi (Thor: Ragnarok). Pour l’instant, nous ne savons pas si certains d’entre eux reviendront. Mais après avoir vérifié à quel point ils l’ont fait, ils sont sûrs d’être en charge d’un épisode de La saison Mandalorienne 2.

Aimez-vous cette série Disney +? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

