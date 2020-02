La saison 2 de Mandalorian signe Sasha Banks de la WWE

Nouvelles de la saga Star Wars Partager

La superstar de la WWE Sasha Banks sera dans El Mandaloriano saison 2 dans un rôle qui n’a pas encore été révélé.

Si dans les premiers épisodes de la série de Star wars on pouvait voir Gina Carano, qui était une lutteuse professionnelle qui a réorienté sa carrière d’actrice, maintenant La saison Mandalorienne 2 ils ont signé Sasha Banks Je suis devenu célèbre grâce à la WWE.

Pour l’instant, nous n’avons aucun détail sur le personnage de Sasha Banks ou si ce sera très important pour l’intrigue, mais la première saison a présenté de nombreux personnages très intéressants qui n’ont fait leur apparition que dans un seul épisode. Ils ont également utilisé des acteurs reconnus avec quelques minutes à l’écran comme Ming Na-Wen, Bill Burr ou Natalia Tena. Il y a donc de nombreuses possibilités que son rôle soit pour un seul épisode et pas aussi grand que celui de Gina Carano.

Pour Sasha Banks, ce sera ses débuts dans un programme en dehors de la WWE.

De quoi parleront les nouveaux épisodes?

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur The Mandalorian Season 2, juste qu’ils sont en plein tournage et commenceront à diffuser fin octobre 2020. L’histoire continuera les événements de la première saison, où les protagonistes créent un clan de deux avec le “Baby Yoda” et promet de prendre soin de lui et de le former jusqu’à ce qu’il trouve un endroit où il puisse être en sécurité.

Nous espérons simplement qu’ils maintiendront le niveau de la première saison et étendront la saga Star Wars de manière aussi spectaculaire. Donc, une signature du WWE comme celui de Sasha Banks C’est toujours une bonne nouvelle, car en plus de votre charisme, vous pouvez apporter vos capacités athlétiques.

Alors que Guerre des étoiles continuer à planifier plus de contenu pour Disney +, car ils feront également la série de Cassian Andor et celle de Kenobi. Ils ont également annoncé une nouvelle trilogie pour le cinéma qui sortira leur premier film en 2022. Bien qu’ils n’aient encore rien confirmé.

Partager

Article précédent

Critique de la honte. Le roman troisième saison

Article suivant

Vous pouvez donc voir tout le contenu global de Netflix, HBO, Amazon et Sky

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.