La saison 2 de The Witcher de Netflix plonge le mentor Vesemir de Geralt

Netflix Le sorceleur La saison 2 incarne Kim Bodnia de Killing Eve dans le rôle de Vesemir dans les prochains épisodes. The Witcher, lancé en décembre 2019, est un spectacle dramatique fantastique basé sur la série de romans et de nouvelles de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski, ainsi que sur les adaptations de jeux vidéo populaires de CD Projekt Red. Henry Cavill de Man of Steel incarne Geralt de Rivia, le “sorceleur” titulaire, un chasseur de monstres à louer avec des pouvoirs surnaturels. À travers les huit épisodes de la saison 1, Geralt se retrouve impliqué dans des scandales et des guerres royales, et devient responsable de la princesse Cirilla, tout en combattant des monstres terrifiants et des bêtes mythiques. La saison 2 de Witcher a été confirmée en novembre 2019.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Vesemir est le mentor de Geralt, un compagnon sorceleur qui a formé le personnage de Cavill dans le donjon du sorceleur de Kaer Morhen. Il est le plus vieux sorceleur restant, ayant survécu à une attaque vicieuse d’une foule de mages en colère, et sert de sorte de figure paternelle pour Geralt et son enfant surprise, Ciri. Son âge et son expérience l’ont amené à devenir instructeur d’escrime à l’école du loup, où Geralt et d’autres personnages se sont entraînés et ont gagné leurs mutations. Dans les livres, et vu dans des flashbacks dans The Witcher III: Wild Hunt, Ciri s’est entraînée à être une sorceleuse avec Geralt et Vesemir à Kaer Morhen, où elle a découvert plus sur ses pouvoirs mystérieux. Bien que peu de détails sur la saison 2 aient été révélés, un post Instagram de l’actrice Ciri Freya Allan a laissé entendre qu’elle se dirigerait vers Kaer Morhen dans la saison à venir. Le donjon est un endroit important dans le monde de The Witcher, et a même été rendu explorable en VR par un fan.

Connexes: The Witcher Saison 2: Chaque nouveau personnage confirmé pour apparaître expliqué

Via un tweet de Netflix, l’acteur danois Kim Bodnia jouera Vesemir, décrit comme “le sorceleur le plus ancien et le plus expérimenté” du continent. Bodnia est surtout connu pour son rôle de détective Martin Rohde dans le drame policier scandinave The Bridge; ses autres crédits incluent des rôles sur Killing Eve, Pusher et Jon Stewart’s Rosewater. Des rumeurs avaient circulé selon lesquelles Mark Hamill (Star Wars) était en lice pour le rôle, mais cela a été suffisamment réfuté par le tweet de Netflix.

Bodnia n’est pas le seul nouveau visage à rejoindre la série fantastique de Netflix. L’acteur et compagnon de Game of Thrones, Dane Kristofer Hivju, a été choisi dans la saison 2 de The Witcher dans le rôle de Nivellen, un homme maudit présenté dans The Last Wish, le premier livre de la série. Deux autres sorciers ont été lancés et apparaîtront probablement aux côtés de Vesemir à Kaer Morhen alors qu’ils entraînent Ciri. Des détails ont également émergé, soulignant la présence d’une redoutable armée d’elfes apparaissant dans la saison 2, qui constituent une menace constante sur le chemin du donjon du sorceleur.

Pour les fans des jeux, Vesemir était l’un des personnages les plus importants manquants de la première saison de l’émission, et Kaer Morhen est l’un des endroits les plus emblématiques de la série, servant de plaque tournante pour les joueurs dans Wild Hunt. Étant donné que le succès notable de l’émission Netflix a conduit à un énorme pic dans les ventes du jeu Witcher, l’inclusion d’un personnage et d’un château aussi emblématiques était inévitable. Voyagez à Kaer Morhen lorsque Le sorceleur saison 2 baisse un peu de temps en 2021.

Suivant: Le nouveau casting de The Witcher Saison 2 dévoilé officiellement par Netflix

Source: Netflix

Alison Brie réagit très maladroitement aux rumeurs de She-Hulk de Marvel

A propos de l’auteur

Toby Arguello est un écrivain basé à New York. Il est spécialisé dans l’animation, ayant travaillé sur Nick Jr. et PBS. Il aime regarder des dessins animés, lire des livres de pirates et jouer de l’harmonica.

En savoir plus sur Toby Arguello