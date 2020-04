La saison 2 de Titan Games de Dwayne Johnson débutera en mai

Série de compétitions sportives de Dwayne Johnson Les jeux Titan, qui a diffusé sa première saison en janvier dernier, revient enfin pour la saison 2 en mai. L’émission de téléréalité à succès, organisée par Johnson, se concentre sur les concurrents qui participent à des défis basés sur l’endurance afin d’obtenir le titre de Titan. Les différents défis sont censés être inspirés par les propres entraînements de Johnson. Après avoir concouru dans l’arène Titan, les joueurs affrontent ensuite le parcours du combattant ultime, appelé le mont Olympe. Johnson est également producteur exécutif de la série.

Inspiré par American Ninja Warrior, The Titan Games rassemble des gens ordinaires, leur donnant la chance de participer à ces défis intenses. Les événements en vedette incluent des essais comme Atlas Smash, dans lesquels les concurrents tentent de déplacer deux balles de béton de 25 pieds et peuvent utiliser un gros marteau pour briser les balles et les rendre plus légères. Une autre activité appelée Cyclone a des concurrents qui courent pour abattre cinq piliers de deux étages avec une boule de démolition de 60 livres. Après de solides notes de la saison 1, l’émission a été renouvelée pour une deuxième saison en septembre dernier.

NBC a annoncé la date de sortie officielle de The Titan Games. La saison 2 sera présentée le lundi 25 mai 2020 à 20 h. ET avec un épisode de deux heures. Les candidats à la deuxième saison à venir comprennent des médecins, des vétérans, des enseignants et d’autres héros de tous les jours. Ils devront concourir dans l’arène et affronter des athlètes professionnels, y compris des champions champions de l’UFC et des médaillés olympiques, afin de gagner le titre estimé de Titan. Un homme et une femme finiront par remporter le titre et un prix de 100 000 $. Si un athlète professionnel gagne, son prix sera remis à une œuvre caritative. Aucun des athlètes professionnels n’a encore été annoncé.

Les Titan Games n’ont heureusement pas été affectés par la situation actuelle entourant COVID-19, tous les épisodes ayant été tournés avant l’arrêt. L’autre émission à succès de NBC, American Ninja Warrior, a été obligée de fermer à mi-chemin du tournage des épisodes de la saison prochaine. Parallèlement à la production de cette émission, Johnson a été producteur de la plupart de ses propres films à succès, notamment Jumanji: Welcome to the Jungle, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw et le prochain film DCEU Black Adam. Bien que Black Adam devait initialement tourner au début de l’été, la production a maintenant été repoussée de quelques mois. Un autre des prochains films de Johnson, Jungle Cruise, devait sortir en juillet, mais a été retardé d’une année au 30 juillet 2021.

Avant d’agir dans des films d’action à succès, Johnson s’est fait un nom dans la WWE professionnelle, où il est passé par Rocky Maivia, également connu sous le nom de The Rock. Son père, Rocky Johnson, était un ancien lutteur professionnel et une grande inspiration pour Johnson et son cheminement de carrière. Il est récemment décédé en janvier et Johnson a partagé l’éloge émotionnel qu’il a prononcé lors des funérailles de son père sur les réseaux sociaux. Ayant un lien si intense et personnel avec la compétition athlétique, ce n’est qu’une surprise qu’il a fallu autant de temps à Johnson pour créer son propre spectacle comme Les jeux Titan. Unique et divertissant, les fans sont impatients de voir le spectacle de compétition sportive à succès de NBC revenir le mois prochain.

