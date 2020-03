La saison 2 d’Umbrella Academy ne sera pas retardée par le Coronavirus

Il y a de nombreux films et séries qui retarderont leur première à cause de la rupture du tournage causée par le Coronavirus, mais The Umbrella Academy saison 2 n’en fait pas partie.

Enfin de bonnes nouvelles! Le showrunner de la saison 2 de la Umbrella Academy, Steve Blackman, a confirmé que le spectacle de super-héros excentrique de Netflix c’est toujours en post-production. Depuis qu’ils ont terminé le tournage avant le Coronavirus était une grande menace, ils peuvent donc continuer à travailler sans aucun problème.

«Même le Coronavirus ne peut pas arrêter The Umbrella Academy saison 2! Mais je jure que nous nous lavons toujours les mains… », a déclaré Steve Blackman. Sur l’écran, vous voyez Diego Hargreeves (David Castaneda), barbu et velu, regardant au loin.

La série a rendu le dernier épisode très intéressant.

La fin de la première saison de The Umbrella Academy s’est terminée avec les frères Hargeeves voyageant à travers le temps en utilisant les pouvoirs du numéro cinq (Aidan Gallagher) pour éviter un cataclysme qui a détruit le monde entier. Selon l’apparence de l’image, un certain temps se sera écoulé depuis. Parviendront-ils à éviter tout ce qui s’est passé? À quels nouveaux problèmes allez-vous faire face? Et surtout … Y aura-t-il une nouvelle scène de danse comme lors de la première saison?

Basé sur les histoires de Dark Horse Comics, créées par Chemin Gérard y Gabriel Ba, la série Netflix The Umbrella Academy saison 2 est en vedette un grand casting dirigé par Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Justin Min. Ils ont montré une grande chimie entre eux, car c’est l’un des points forts du programme.

La première saison est actuellement en Netflix et la Nous recommandons à tous ceux qui ne l’ont pas vu. Surtout pour son originalité et sa fraîcheur. Pour le moment, nous ne savons toujours pas quand les nouveaux épisodes seront présentés, mais au moins nous avons la confirmation qu’ils y travaillent.

