La saison 3 de Mandalorian confirmée

Partager

Bonnes nouvelles! La spectaculaire série Star Wars The Mandalorian se prépare déjà pour la troisième saison.

Bien que l’industrie du cinéma et du divertissement soit arrêtée en raison de la pandémie mondiale causée par le coronavirus (COVID-19), LucasFilm et Disney ne se reposent pas et préparent déjà la saison 3 de Le Mandalorien, la véritable série d’action de Star Wars que les fans de la mythique saga spatiale ont tant appréciée.

Le créateur de la série Jon Favreau a dit qu’il était occupé “Écriture de la saison 3 de The Mandalorian pendant un certain temps”, et que le département artistique crée des concepts depuis plusieurs semaines. Le programme nécessitant un temps d’attente important avant le tournage, le département de conception de production a commencé à travailler à distance pour que tout soit prêt lorsque la situation mondiale s’améliore.

Après une brillante première sur la plateforme Disney +, Le Mandalorian a été rapidement renouvelé pour une deuxième saison. Heureusement, ils ont pu terminer le tournage plus tôt cette année, avant la fermeture de la production mondiale en mars. La nouvelle saison est prévue pour une date de sortie en octobre, mais elle est susceptible d’être modifiée si la post-production ne peut pas être terminée à temps.

De quoi parle la série?

Dans The Mandalorian, nous suivons les aventures d’un chasseur de primes qui accepte une mission pour capturer un petit être que les fans ont appelé Baby Yoda. Mais une fois qu’il l’a remis, il se rend compte qu’il ne veut pas être expérimenté et le sauve. À partir de là, il prendra en charge et devra prendre soin de lui et le former pour qu’il puisse se débrouiller seul. Alors que les restes de l’Empire veulent le capturer.

La saison 2 de The Mandalorian mettra à nouveau en vedette Pedro Pascal comme Din Djarin, et le casting comprendra Carl Weathers comme Greef Karga, Gina Carano comme Cara Dune, Ming-Na Wen comme Fennec Shand, Emily Swallow comme The Armorer, Michael Biehn comme chasseur de primes. De plus, l’actrice Rosario Dawson donnera vie au personnage de The Clone Wars Ahsoka Tano, qui fera ses débuts en action réelle.

Partager