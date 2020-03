La saison 3 de Westworld répond aux questions persistantes de la saison 1, dit Evan Rachel Wood

Westworld La star Evan Rachel Wood dit que la saison 3 de la série HBO répondra aux questions persistantes de la saison 1. L’anticipation de la nouvelle saison de Westworld est à son plus haut niveau, car le premier épisode devrait être diffusé le 15 mars sur HBO. Jonathan Nolan et Lisa Joy ont créé la série, basée sur le film du même nom de Michael Crichton en 1973, et ils ont promis que la troisième saison serait une expérience plus rationalisée pour les téléspectateurs.

La saison 2 de Westworld comportait une distribution tournante de personnages, plusieurs chronologies et plusieurs personnages échangés. La poussée contre la saison a été si puissante, le président de la programmation de HBO a répondu aux critiques en défendant Nolan et Joy, en disant: “ce n’est pas pour les téléspectateurs occasionnels, cela nécessite votre attention.” Pourtant, les showrunners ont pris les plaintes à cœur et ont travaillé pour rendre la saison 3 un peu plus facile à suivre, et une partie de cela comprend la réponse à certaines questions persistantes établies dans la saison 1.

Connexes: Westworld: 10 meilleurs méchants de la série, classés

Wood a parlé à EW pour promouvoir la saison 3 de Westworld et a laissé entendre que les réponses à certaines des plus grandes questions de la première saison arrivaient enfin. “Beaucoup de questions qui se sont posées depuis la première saison trouveront une réponse”, a taquiné l’actrice. Wood a également noté que son personnage, Dolores, a subi des changements importants depuis sa première introduction, ce qui pourrait faire en sorte que le public de Dolores ne soit pas familier. “Je ne pense pas que ce sera ce à quoi les gens s’attendent, mais nous pourrons certainement en apprendre davantage sur ce qu’elle recherche vraiment. Et elle apprend aussi en cours de route”, a déclaré Wood, “considérant la vitesse à laquelle elle est en mesure de traiter situations, lire des gens et élaborer des stratégies dans sa tête, elle n’a que 10 000 pas d’avance sur tout le monde. Donc, ce qui peut ne pas avoir beaucoup de sens pour nous pendant quelques saisons pourrait commencer à avoir un sens maintenant. , nous ne savons tout simplement pas encore ce que c’est. “

Dolores a commencé sa vie en tant qu’hôte (le premier jamais créé, en fait), un robot réaliste programmé pour fournir aux invités de Westworld l’expérience d’une vie, mais à la fin de la saison 2, elle était devenue pleinement autonome . Les fans de Dolores rencontrés avaient disparu depuis la fin de la saison 2, remplacés par une personnalité beaucoup plus dure et plus endurcie. Elle est prête à se venger maintenant qu’elle a appris l’histoire sordide du parc et vu, de première main, les abus que les hôtes subissent.

Le commentaire d’Evan Rachel Wood selon lequel Dolores a “10 000 pas d’avance sur tout le monde” implique que le personnage pourrait en savoir plus sur Westworld (et la société qui en est propriétaire) que le public n’a été amené à le croire. Depuis le début, Westworld a laissé entendre que Dolores complote une sorte de révolte massive, mais ses motivations n’ont jamais été clarifiées. D’une part, il semble qu’elle soit purement vengeance, avec un objectif final d’éliminer l’humanité et de faire remplacer les hôtes par les humains. D’un autre côté, il a été démontré qu’elle avait une affinité pour les humains (et sa relation avec Caleb d’Aaron Paul dans la saison 3 semble compliquer les choses), alors son objectif est peut-être de forcer les humains à coexister pacifiquement avec les hôtes. Espérons que la saison 3 fournisse des réponses concrètes aux questions persistantes entourant les plans de Dolores.

Plus: 10 choses qui n’ont aucun sens à propos de Westworld

Source: EW