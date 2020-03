La saison 3 de Westworld résoudra tous les doutes de la première

Partager

Selon l’actrice Evan Rachel Wood, tous les problèmes soulevés dans les premiers épisodes seront résolus dans la saison 3 de Westworld.

Le premier épisode de Westworld saison 3 et nous sommes confrontés à une histoire qui a évolué de manière très intéressante.

Evan Rachel Wood a parlé dans une récente interview pour promouvoir Westworld saison 3 et a laissé entendre que les réponses à certaines des questions les plus importantes de la première saison viendraient enfin.

“Il répondra à de nombreuses questions qui sont restées depuis la première saison.” Wood a également noté que son personnage, Dolores, a subi des changements importants depuis son introduction, ce qui a empêché de nombreuses personnes de la reconnaître. “Je ne pense pas que ce soit ce que les gens attendent, mais nous en apprendrons certainement plus sur ce qu’ils recherchent vraiment.” Et elle apprend également en cours de route. Compte tenu de la rapidité avec laquelle elle peut traiter les situations, lire les gens et élaborer des stratégies dans sa tête, elle a 10 000 pas d’avance sur tout le monde. Donc, ce qui peut ne pas avoir beaucoup de sens pour nous pendant quelques saisons pourrait commencer à avoir un sens maintenant. Parce qu’elle a toujours eu un plan, nous ne savons pas encore ce que c’est. »

Y aura-t-il une rébellion des machines contre les humains?

Le commentaire de Evan Rachel Wood de quoi Des douleurs avoir “10 000 pas d’avance sur tout le monde” implique que le personnage peut en savoir plus sur Westworld que le public ne l’a cru. Depuis le début, Dolores prépare une sorte de révolte de masse, mais ses motivations n’ont jamais été clarifiées. D’une part, il semble qu’il cherche à se venger, dans le but ultime d’éliminer l’humanité et de faire prendre la place des humains aux hôtes. D’un autre côté, il a été démontré qu’il a une affinité pour les humains, alors son objectif est peut-être d’obliger les humains à coexister pacifiquement avec les hôtes.

Avec chance, Westworld saison 3 fournit des réponses concrètes aux questions persistantes entourant les plans de Dolores.

