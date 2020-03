La saison 4 de Riverdale arrête la production en raison des problèmes de coronavirus

L’émission à succès de la CW Riverdale a interrompu sa production de la saison 4 à Vancouver après qu’un membre de son équipe est entré en contact avec le coronavirus. Riverdale suit les personnages classiques d’Archie Comics, notamment Archie Andrews (KJ Apa), Betty Cooper (Lili Reinhart), Veronica Lodge (Camilla Mendes) et Jughead Jones (Cole Sprouse). Bien qu’elle se déroule toujours à Riverdale, avec Pop’s Diner and Josie and the Pussycats, la version CW est plus sombre, avec beaucoup de mystère et de meurtre.

Tel que rapporté par THR, Riverdale filmait la quatrième saison à Vancouver lorsque cet incident les a obligés à arrêter la production. Une déclaration de Warner Bros. Television a déclaré que “le membre de l’équipe reçoit actuellement une évaluation médicale” et “la santé et la sécurité de nos employés, moulages et équipages est toujours notre priorité absolue”.

Connexes: Riverdale Saison 4 Guide des acteurs et des personnages

À la suite de nombreuses autres productions, conventions et festivals de musique, ils prennent la plus grande prudence pour protéger leur personnel et le public contre le coronavirus. Aujourd’hui même, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le coronavirus une pandémie. On ne sait pas quand la production sur Riverdale redémarrera.

Riverdale est l’une des émissions les plus populaires de la CW, et a été généralement bien accueillie par les critiques. En janvier, la CW l’a renouvelé pour une cinquième saison avec 12 autres séries. Le spectacle se déroule dans le même univers que Chilling Adventures of Sabrina de Netflix, et bien qu’ils l’aient laissé entendre, il n’y a pas encore de croisement.

Plus: Riverdale et Sabrina sont-ils dans le même univers? C’est compliqué

Source: THR

Star Wars confirme quels films sont apparus dans Rise of Skywalker Final Battle

A propos de l’auteur

Devon est un scénariste et rédacteur en chef qui vit à Los Angeles et a récemment rejoint l’équipe d’écriture de .. Elle est titulaire d’un baccalauréat en études cinématographiques de l’Université de Pittsburgh et est tombée dans la rédaction éditoriale après avoir obtenu son diplôme. La recherche de Devon pour une communauté accueillante d’autres admirateurs de cinéma et de télévision l’a amenée à déménager à Los Angeles et à poursuivre une carrière dans l’écriture de divertissement. Qu’il s’agisse de récapituler des émissions hebdomadaires ou d’écrire des articles de presse, elle aime le travail qu’elle fait. Avec ., Devon a écrit pour Pure Fandom et Young Hollywood, où son travail comprend des longs métrages et des interviews avec des acteurs et d’autres personnes de l’industrie.

Tous les types de personnages et d’histoires sont les bienvenus, bien que Devon ait un fort amour pour l’histoire et la fantaisie. Elle est une lectrice passionnée et ses livres préférés sont la série Shades of Magic de V.E. Schwab. Parallèlement à cela, Devon ne cache pas son amour des bandes dessinées, en particulier Marvel, et elle attend avec impatience les débuts sur petit écran de Kate Bishop. Trouvez-la sur twitter @ dev4wrd.

En savoir plus sur Devon Forward