La saison 4 de Stranger Things aura plus de chapitres que prévu

Netflix sait que Stranger Things saison 4 Ce sera l’un des plus grands événements télévisés de l’année, donc peu importe si vous avez plus d’épisodes que prévu.

Cette série n’est pas trop longue, alors ajoutez un autre chapitre à Stranger Things saison 4 Ce sont d’excellentes nouvelles. Ainsi, au lieu de 8, il pourrait avoir 9 ou même 10 épisodes. N’oubliez pas que la saison 2 pour l’instant est plus longue dans la série à ce jour avec neuf. Alors que les saisons 1 et 3 se composent de huit.

Stranger Things saison 4 Il a été rénové fin septembre. Netflix a lancé une bande-annonce pour annoncer la nouvelle, avec la devise: “Nous ne sommes plus à Hawkins.” Certaines théories affirment que ces mots pourraient faire référence à la nouvelle ville où Will et sa famille ont déménagé ou à la prison russe qui est apparue dans la scène post-générique de la saison 3.

Créé par les frères Duffer, Stranger Things stars Winona Ryder, Millie Bobbie Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey et Maya. Thurman-Hawke Les trois premières saisons sont actuellement disponibles sur Netflix, avec une quatrième en tournage complet.

Le chef Jim Hopper (David Harbour) reviendra-t-il?

La grande question à laquelle vous devez répondre Stranger Things saison 4 c’est s’il a survécu ou non à la fin de la troisième saison Jim Hopper (David Harbour). Ses amis et sa famille le présument mort à Hawkins, mais les fans de la série ne sont pas aussi clairs. Récemment, Harbour s’est exprimé dans une récente interview et a déclaré qu’il ne connaissait pas le sort de son personnage.

“Ensuite, les créateurs Matt et Ross Duffer m’ont dit l’arc de la saison, puis je pense que nous avons eu l’épisode huit environ deux mois avant de le filmer”, a admis Harbour. «Et je me souviens avoir lu cet épisode, et à la fin, ils ne m’avaient pas tout dit sur cette installation russe et comment ce serait le type de revendication. En fait, ils ne m’avaient rien dit de tout cela, et je l’ai simplement lu dans le script et j’ai pensé que c’était incroyable. »

Nous connaîtrons la vérité quand il ouvrira Stranger Things saison 4, qui n’a toujours pas de date officielle, mais ce sera probablement à Noël 2020.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.