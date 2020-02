La saison 6 de Flash a un autre Harrison Wells: quelle version est-il?

AVERTISSEMENT: Spoilers pour The Flash saison 6, épisode 11 “Love Is A Battlefield”

Le flash a révélé un autre sosie de Harrison Wells (Tom Cavanagh) suite aux séquelles de Crisis on Infinite Earths. L’événement Arrowverse de 5 heures a changé le statu quo du concept Multivers de l’univers partagé car plusieurs mondes ont été fusionnés en un seul. Mais lorsque les Terres ont été combinées, plusieurs de l’ancien Multivers ont été détruits, ce qui a éliminé une composante majeure du drame dirigé par Grant Gustin. Depuis la première saison, la série a exploré plusieurs versions de Harrison Wells de différentes Terres chaque saison. Malgré la révélation d’Oliver Queen (Stephen Amell) ayant recréé le Multivers, il reste à voir ce que cela fait pour les sosies de Harrison.

La saison suit toujours l’incarnation de Nash Wells alors qu’il tente de trouver sa place sur Earth-Prime après le rôle qu’il a joué dans la crise en tant que Pariah. Dans le récent épisode de The Flash “Love Is A Battlefield”, l’histoire de Nash continue de tourner davantage autour d’Allegra (Kayla Compton). De retour sur Terre, Allegra était la fille de Nash, ce qui explique son grand intérêt pour cette version d’elle sur Earth-Prime. Alors qu’il observe Allegra traîner avec son amie, Nash voit soudain un autre Harrison Wells de l’autre côté de la pièce à Jitters. Alors que l’étranger ne dit rien, ce Harrison est parti en un clin d’œil, laissant la question sans réponse de quelle version il s’agit.

Cela ouvre la porte à un certain nombre de possibilités car cela confirme que The Flash n’a pas fini d’explorer différents Harrison Wellses. Compte tenu de la garde-robe et du maquillage dans lesquels Cavanagh était, le premier scénario est qu’il s’agit en réalité d’Eobard Thawne se faisant passer pour le Harrison Earth-1. Malgré le fait qu’il ait initialement joué un rôle dans Crisis, le speedster Reverse-Flash n’est jamais apparu dans le crossover. S’il s’agit bien du retour de l’ennemi emblématique, il reste à voir ce que les effets de la crise lui ont fait dans cette nouvelle chronologie. Étant donné que Nash n’a pu voir cette version que pendant une fraction de seconde, cela soutient l’idée qu’il s’agit d’Eobard car sa super-vitesse lui permettrait de disparaître aussi vite qu’il l’a fait. Malgré le fait que la Terre-2 d’origine ait été détruite, ce monde a été restauré pour devenir maintenant le foyer de la prochaine série Stargirl de DC Universe.

Cependant, les personnages de Earth-Prime ont, jusqu’à présent, parlé de Harry et Jesse Wells (Violett Beane) comme s’ils étaient morts. Une autre possibilité pour qui pourrait être ce Harrison est que c’est en fait Harry qui a en quelque sorte survécu aux événements de l’événement bouleversant le multivers. Mais pourquoi il a émergé devant Nash pour disparaître en quelques secondes est le plus grand mystère. Mais étant donné que The Flash season 6 explore toujours les nouveaux changements provoqués par Crisis, il y a un autre candidat Harrison à considérer. Bien qu’ayant été assassiné par Eobard de Matt Letscher avant de faire son apparition dans la saison 1, ce nouveau Harrison pourrait être la version originale de Earth-1. On sait peu de choses sur ce Harrison à part qu’il était un scientifique bien connu à Central City. En raison des actions d’Eobard, tout en se faisant passer pour lui, cela a nui à l’héritage de Harrison dans son ensemble.

Mais avec Crisis en redémarrant l’Arrowverse, cela pourrait être The Flash en profitant pour explorer le premier Harrison de l’émission tout en effaçant son nom. En raison de la brièveté de son apparence dans l’épisode, il reste à voir si ce Harrison est quelqu’un que Nash devrait craindre ou approcher. S’il s’agit en réalité du Harrison Earth-1, seul le temps nous dira pourquoi il s’intéresse particulièrement à Nash. Étant donné que la version originale n’a jamais eu d’expérience avec le Multivers, ce serait la première fois que Harrison voit un sosie de lui-même. Mais si c’est Eobard, en utilisant le visage de Harrison, cela pourrait signifier des problèmes pour Nash et Team Flash comme Le flash la saison 6 progresse et explore les nouveaux changements apportés par le dernier crossover Arrowverse.

