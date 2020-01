La saison 6 de Prison Break ne devrait pas arriver en 2020, déclare Wentworth Miller

Wentworth Miller, star du drame du crime FOX Évasion de la prison, dit qu’à sa connaissance, une sixième saison de la série ne devrait pas sortir en 2020. La série a été initialement diffusée pendant quatre saisons sur FOX entre 2005 et 2009. En 2017, FOX a relancé la série pour une cinquième saison de neuf épisodes, diffusés du 4 avril au 30 mai de la même année. Cela semblait être la fin de l’histoire, mais le membre du casting Dominic Purcell a laissé entendre une éventuelle saison 6 de Prison Break. Cela a été confirmé par la suite par FOX, bien qu’ils aient déclaré que la nouvelle saison de Prison Break serait très différente, et qu’elle n’était qu’aux tout premiers stades de développement.

Prison Break met en vedette Miller dans le rôle de Michael Scofield et Purcell dans le rôle de Lincoln Burrows, deux frères qui luttent contre le système qui a mis l’un d’entre eux derrière les barreaux. Au début de la série, Lincoln est condamné à mort pour un crime qu’il n’a pas commis. Bien qu’il ait accepté cela comme son destin, son frère Michael est déterminé à le sauver. Michael élabore un plan élaboré pour sortir son frère de prison, et étant donné le titre de l’émission, il est facile de deviner où cela va. La série met également en vedette Sarah Wayne Callies (The Walking Dead) dans le rôle de Sara Tancredi et Amaury Nolasco dans le rôle de Fernando Sucre.

Selon Instagram de Miller, il “n’a aucune idée quand (ou si) il y aura une nouvelle saison”. L’acteur a fait un post en répondant publiquement à un message direct qu’il a reçu à propos de la saison 6 de Prison Break. Il a noté qu’il n’était pas impliqué dans la décision de savoir si ou quand avoir une sixième saison Prison Break, et a rappelé aux fans que les émissions de télévision prenaient beaucoup de temps à être produites. Pour cette raison, il ne s’attend pas à ce qu’une nouvelle saison sorte cette année.

Après la première exécution de Prison Break, les stars associées ont continué à agir dans d’autres projets réussis. Miller et Purcell ont rejoint Arrowverse sur The CW, jouant les partenaires criminels Leonard Snart et Mick Rory, qui sont un clin d’œil clair à leurs personnages dans Prison Break. Ils sont rapidement devenus les favoris des fans, les deux personnages finissant par se tourner vers le bon côté, faisant équipe avec des héros comme The Flash et Green Arrow. Miller a depuis quitté l’Arrowverse, mais Purcell continue de jouer Rory, maintenant un personnage principal de la série dérivée Legends of Tomorrow.

Cette mise à jour ne signifie pas qu’une saison 6 de Prison Break ne vient pas. Le renouveau de la série est sorti huit ans après la fin de la série d’origine, donc cela pourrait prendre encore quelques années. Purcell et Miller semblent intéressés à poursuivre leurs rôles, et l’influence de la série continue de croître, car il existe même une adaptation Manga de Prison Break maintenant disponible. D’un autre côté, après cinq saisons tournées autour des frères et de leur vie de crime, il ne reste peut-être pas grand-chose à dire. Certaines personnes étaient contre la renaissance de la série pour cette même raison. Seul le temps dira si une saison 6 de Évasion de la prison est dans les cartes, et si oui, quand il arrivera enfin sur les écrans de télévision.

