La saison 6 est en danger par Tom Ellis

Il y a plusieurs semaines, il a été question que Lucifer pourrait avoir une sixième saison. Cependant, les négociations pour y arriver pourraient souffrir de certaines complications de Tom Ellis.

En mai 2018, Fox a annoncé qu’elle annulait Lucifer, la série avec Tom ellis, après quatre saisons. Rapidement, les fans ont lancé une campagne intense pour demander aux chaînes ou aux plateformes de streaming de la sauver, et ils ont finalement réussi. Netflix Je l’ai sauvée pour lui donner une cinquième et dernière saison. Pour eux, cela a dû être un plus grand succès que prévu, car ils ont commencé à parler à Warner Bros pour continuer la série avec une sixième saison. Il a même été dit qu’ils étaient déjà parvenus à un accord avec son protagoniste.

Mais les choses se sont à nouveau compliquées. Selon TVLine, les mêmes qui ont annoncé le prétendu accord avec Tom ellis, prévoit d’étendre Lucifer ils pourraient être en danger précisément à cause du contrat de leur protagoniste. L’acteur, selon ses sources, aurait rejeté la dernière offre de Warner Bros.. Le studio aurait envoyé plusieurs offres au protagoniste, toutes rejetées, au point que “la limite a été atteinte” que le studio est prêt à proposer.

Comme ils le font remarquer sur TVLine, si vous Tom ellis J’avais déjà accepté de faire la sixième saison quand ils l’ont annoncé, cette décision de reculer pourrait entraîner des problèmes juridiques en cas de rupture de contrat. Mais c’est un sérieux revers pour la fiction. Pour le moment, le protagoniste de Lucifer ne s’est pas encore exprimé publiquement.

En attendant la cinquième saison

La cinquième saison de Lucifer n’a pas encore de date de sortie Netflix, bien qu’il soit attendu pour cette année. La série a été l’une de celles touchées par le coronavirus, une partie du tournage restant à terminer.. Les showrunners, Ildy Modrovich et Joe Henderson, ont déjà confirmé que s’ils suivaient la fiction sur Netflix avec plus de saisons, ce serait avec eux qu’ils s’impliqueraient.