La saison 7 de Clone Wars a déjà une date de sortie officielle

Alors que nous savions que la septième saison de Star Wars: The Clone Wars Il arriverait au service de diffusion Disney + dans le courant du mois de février 2020, nous avons maintenant une date de sortie pour avoir le calendrier marqué en rouge. Selon une nouvelle vidéo promotionnelle partagée par le site officiel de Disney, Clone Wars 7 sera diffusée le lundi 17 février.

Star Wars: The Clone Wars Il a été présenté pour la première fois sur Cartoon Network en 2008 et a duré cinq saisons. Une sixième saison, intitulée “The Lost Missions”, a été créée sur Netflix en 2014. Malgré cela, les fans de la célèbre série animée Star Wars ont déploré l’absence de conclusion correcte et ont commencé à faire campagne pour plus d’aventures de leur héros préférés

Les fans qui ont demandé son souhait l’ont vu réalisé au San Diego Comic-Con de 2018, lorsque Lucasfilm a révélé que la série reviendrait pour une septième saison de 12 épisodes chez Disney +. Maintenant, environ un an et demi plus tard, nous savons exactement quand la dernière saison tant attendue arrivera sur la plateforme de streaming.

La saison 7 sera diffusée sur Disney + le 17 février. Tu veux la voir?

