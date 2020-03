La saison 7 de Clone Wars a un œuf de Pâques Star Wars Rebels

dans le Star Wars: La guerre des clones épisode de la saison 7, “Autant en emporte une trace”, il y a un œuf de Pâques faisant référence à une autre série animée se déroulant dans une galaxie très, très loin – Star Wars Rebels. Diffusée pour la première fois sur Cartoon Network en 2008, The Clone Wars durerait cinq saisons avant que l’achat de Lucasfilm par Disney n’entraîne son annulation. Les épisodes restants ont ensuite été publiés en tant que saison 6 de Clone Wars sur Netflix, et Disney a rapidement suivi son propre dessin animé en 2014, Rebels, qui a conservé une grande partie de la même équipe créative que The Clone Wars.

Après la conclusion de Rebels, le prochain spectacle d’animation de Star Wars de Disney était Star Wars Resistance, mais c’est l’annonce d’un renouveau de Clone Wars sur leur service de streaming, Disney +, qui a vraiment excité les fans. La fin originale de The Clone Wars a été abrupte compte tenu de son annulation, et même avec la saison 6 supplémentaire, il n’y avait pas de fin appropriée à l’histoire. La saison 7 de Clone Wars, cependant, permet au spectacle de se terminer comme les créateurs l’ont prévu, menant même aux événements de Star Wars Episode III – La vengeance des Sith. Son épisode le plus récent donne également aux fans un aperçu de ce que Ahsoka Tano a fait après avoir quitté l’Ordre Jedi, comblant une brèche de l’histoire du personnage avant qu’elle ne réapparaisse des années plus tard sur Rebels.

Dans Star Wars: The Clone Wars, épisode 5 de la saison 7, “Gone With a Trace”, Ahsoka est toujours sur Coruscant, mais elle le fait dans les niveaux inférieurs où plusieurs Tookas peuvent être vus. Les Tookas (ou Tooka-chats) ont été introduits pour la première fois dans Clone Wars, servant souvent de base aux jouets pour enfants, mais ont également été observés dans les niveaux inférieurs de Coruscant. Leur importance, cependant, a vraiment grandi avec Star Wars Rebels, où les chats Loth (la sous-espèce Lothal de Tookas) sont venus représenter la connexion d’Ezra Bridger à la Force et à Lothal en particulier. Depuis, les créatures félines sont fortement associées aux rebelles, mais elles apparaissent également sur d’autres médias de Star Wars. Dans cet épisode de Clone Wars, ils apparaissent pour la première fois sur la scène d’Ahsoka et Trace réparant les élévateurs de charge binaires, vus en train de sortir de l’allée lorsque l’un des droïdes devient bezerk. Et ils réapparaissent plus tard lorsque Ahsoka et Trace mangent, l’un sautant sur la table à la recherche de restes.

Bien que les chats Tooka et leurs cousins ​​les plus célèbres, les chats Loth, soient apparus pour la première fois dans l’animation Star Wars, ils sont également apparus récemment en action sur The Mandalorian. Dans l’épisode 4 de la saison 1, un chat Tooka peut être vu dans la cantine de la planète Sorgan. Le chat Tooka (ou peut-être le chat Sor?) Siffle à l’enfant lorsque Din Djarin et Baby Yoda entrent pour la première fois dans la cantine avant de rencontrer Cara Dune.

Les Tookas sont clairement une espèce répandue dans la galaxie Star Wars, préférant les habitats de prairie mais capables de se faire une maison à peu près n’importe où. Leur apparition dans Clone Wars, Rebels et The Mandalorian, cependant, a probablement plus à voir avec l’implication de Dave Filoni. En tant que directeur superviseur de The Clone Wars, créateur de Star Wars Rebels, et maintenant producteur, écrivain et réalisateur de The Mandalorian, Filoni a eu une influence notable sur l’univers de Star Wars.

Filoni a travaillé aux côtés de George Lucas pour créer de nouveaux personnages comme Ahsoka, et a également élargi la tradition de la galaxie avec plus de créatures, comme les loups-loups de Star Wars Rebels. Ahsoka devrait même bientôt suivre le Tooka-cat en passant de l’animation de Star Wars à l’action en direct, car on pense que le casting de Rosario Dawson dans la saison 2 de Mandalorian est pour le rôle d’Ashoka. Seul le temps nous dira si ce petit casting de fans se réalise, mais il est presque garanti que ce n’est pas la dernière fois qu’un chat Tooka apparaît dans Star Wars.

Star Wars: La guerre des clones la saison 7 se poursuit le vendredi 27 mars avec “Deal or No Deal” sur Disney +.