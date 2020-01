La saison finale de Clone Wars

Après une pause de 6 ans, revenez Star Wars: The Clone Wars et nous pouvons voir la nouvelle bande-annonce qui est sans aucun doute spectaculaire.

La plateforme de streaming Disney + a confirmé que la septième et dernière saison de la série animée Star Wars: The Clone Wars sera de retour le 21 février, et nous avons une nouvelle bande-annonce passionnante avec de nombreux visages familiers.

Les images nous montrent ce que nous pouvons attendre de la dernière saison de cette grande série, comme des personnages comme Anakin Skywalker, Obi Wan Kenobi, capitaine Rex, Yoda et de plus. Nous avons également une brève vision de ce qui sera sûrement une bataille féroce entre Ahsoka Tano et Darth Maul.

La série Clone Wars s’est terminée en 2014 et bien qu’il ait obtenu un score satisfaisant pour de nombreux fans, il était clair qu’il y avait encore beaucoup d’histoires à raconter. Maintenant, nous pouvons les voir!

Voici la bande annonce de Star Wars: The Clone Wars dernière saison

Le synopsis officiel:

“L’une des entrées les plus acclamées par la critique dans la saga Star Wars reviendra pour sa conclusion épique avec douze épisodes complètement nouveaux dans Disney + à partir du vendredi 21 février. De Dave Filoni, réalisateur et producteur exécutif d’El Mandaloriano, les nouveaux épisodes se poursuivront avec les histoires présentées dans la série originale, explorant les événements qui ont conduit à La vengeance des Sith. »

La sixième et avant-dernière saison qui a débuté en 2014 a laissé les choses très intéressantes lorsque Yoda s’est rendu à Korriban, la planète d’où venaient les Sith, faisait face à Dark Sidious lui-même, bien qu’à cette époque il ne savait pas que son identité était Palpatine Le même qui a exécuté l’Ordre 66 et a réussi à tuer les Jedi.

Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce de Star Wars: The Clone Wars dernière saison, l’action, l’émotion et les grandes batailles ne manqueront pas dans la série. Tu veux la voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

