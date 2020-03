La scène des crédits loin de chez soi a des agents de connexion SHIELD

La dernière scène post-générique de Spider-Man: loin de chez soi détient un œuf de Pâques amusant au-delà des révélations évidentes. C’est à première vue que Talos se fait passer pour Nick Fury alors qu’il est dans l’espace, créant peut-être SWORD. Ce qui est facile à manquer, c’est la technologie en arrière-plan: cette fausse plage semble pouvoir être la même technologie que TAHITI d’Agents of SHIELD.

Officiellement appelé Project T.A.H.I.T.I. (Tissu intégrateur hôte terrestre extraterrestre I.), il s’agissait d’une partie majeure de la saison 1 des agents du SHIELD. Bien qu’il soit à peine référencé depuis, il était crucial pour la prémisse de la série, car cela a ramené Phil Coulson à la vie après avoir été tué par Loki dans The Avengers. La résolution de ce mystère était le fil conducteur de l’intrigue pendant la majeure partie de la première saison, jusqu’à ce que le scénario d’Hydra prenne le dessus.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Phil Coulson: une chronologie complète du MCU

L’histoire officielle était que Phil Coulson n’était pas mort depuis longtemps et ils ont réussi à le réanimer. Par la suite, il a été envoyé se remettre en vacances à Tahiti. Cette histoire ne suit pas tout à fait pour quelqu’un qui est mort d’une blessure à la poitrine, et il a finalement découvert la vérité. Il a été ramené par un projet compliqué impliquant la récolte de parties du corps de Kree, une procédure qui devait être utilisée en cas de décès d’un vengeur. Coulson a travaillé sur le projet, et après sa mort, Fury a décidé que Coulson était suffisamment important pour justifier de le ramener à la vie comme ça.

Étant donné que Nick Fury était chargé de ramener Coulson à la vie, il est logique qu’il puisse toujours avoir accès à la technologie. Le lieu de vacances de Nick Fury ressemble fortement à la simulation de s’asseoir sur la plage qui a été implantée dans les souvenirs de Coulson, une partie cruciale de la récupération mentale après une procédure aussi épuisante. Cela ressemble à une utilisation banale d’une telle technologie, mais cela a beaucoup de sens. Passer autant de temps dans l’espace, qui ne voudrait pas passer du temps sur une plage, même si c’est une fausse?

C’est certes une coupe assez profonde. Il n’y a rien pour établir explicitement le lien entre cela et ce qui était dans Agents of SHIELD, mais cela pourrait être un clin d’œil assez subtil de toute façon. Il y a peu de lien entre la télévision et les films de Marvel, James D’Arcy apparaissant sous le nom d’Edwin Jarvis dans Avengers: Fin de partie, car il s’agit de croisements de Marvel TV explicitement utilisés dans les films. Cela semble changer avec la façon dont Marvel a été restructurée en interne, mais les films n’ont pas historiquement référencé les émissions de télévision.

C’est ce qui rend cette référence dans Spider-Man: loin de chez soi si intrigante. Il est là pour les fans qui savent le chercher, même s’il n’était pas spécifiquement destiné à cela. Cela pourrait être un clin d’œil délibéré aux agents du SHIELD ou quelque chose qui a involontairement la même apparence, mais c’est quand même un œuf de Pâques amusant. Ce n’est pas une affaire aussi importante que le Skrull le révèle, mais intentionnelle ou non, toute référence que les films pourraient faire est reçue avec reconnaissance par les fans de Marvel TV.

Suivant: Pourquoi le vrai Nick Fury n’était pas dans Spider-Man: loin de chez soi

Dates de sortie clés

Veuve noire (2020)Date de sortie: 01 mai 2020

Éternels (2020)Date de sortie: 06 nov.2020

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)Date de sortie: 12 février 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2021)Date de sortie: 07 mai 2021

Spider-Man: Retrouvailles 3 (2021)Date de sortie: 16 juil.2021

Thor: amour et tonnerre (2021)Date de sortie: 05 nov.2021

Panthère noire 2 (2022)Date de sortie: 06 mai 2022

La révélation d’un enfant intemporel de Doctor Who brise le nom et la régénération de Matt Smith