La scène Stranger Things de The Endless Story pourrait être différente

L’un des meilleurs moments de la saison 3 de Choses étranges c’est la scène de la chanson de L’histoire interminable, mais ils prévoyaient de le faire différemment.

Le moment musical avec Dustin et Suzie chanter la chanson de Histoire sans fin du film L’histoire interminable c’est un moment mémorable de Choses étranges. Pour que Hopper et Joyce terminer leur mission dans la base souterraine russe, ils avaient besoin du code numérique pour la constante de Planck. Dustin demande l’aide de sa petite amie longue distance, Suzie. Cependant, avant de lui dire le code, il voulait qu’il chante.

Avant la musique de L’histoire interminable a été choisi pour Dustin et Suzie, les créateurs de Choses étranges ils ont pensé au chant de mars des Ents (Les créatures arboricoles de Le Seigneur des Anneaux forêts orques protégées et autres menaces). Dans le roman de J.R.R. Tolkien, «Les deux tours», les Ents ils ont fait résonner leur musique à travers la forêt de Fangorn en marchant vers Isengard. Sa chanson est devenue connue sous le nom de “The Marching Song of the Ents”.

Netflix pourrait entrer en conflit avec Amazon sur cette scène.

Étant donné que Amazon est en train de développer une série de préquels de Le Seigneur des Anneaux, les Duffers pensaient que Netflix Je pourrais ne pas vouloir cette chanson de franchise Choses étranges. Pour éviter toute sorte de tension, ils ont sorti Le Seigneur des Anneaux de la table et ils sont partis avec L’histoire interminable.

La scène fonctionne parce qu’elle utilise la nostalgie, tous ceux qui ont vu le film de L’histoire interminableIls ont sûrement apprécié cette scène de Choses étranges. Alors que la chanson des Ents de Le Seigneur des Anneaux Ce n’est pas si bien connu. Il n’apparaît même pas dans les films de Peter Jackson. Donc, étant donné le résultat, le choix était approprié. Le seul problème est que la saison 4 devra être surmontée et qu’ils devront faire quelque chose de plus choquant.

Nouvelles connexes

La star de La Casa de Papel, Jaime Lorente, dernière signature du Valencia Comic Show

Voici la chanson du livre de Tolkien:

Nous arrivons, nous arrivons, avec un roulement de tambour: ta-runda runda runda rom!

Nous venons, nous venons avec des cornes et des tambours: ta-rūna rūna rūna rom!

À Isengard! Bien qu’Isengard soit fermé avec des portes en pierre;

bien qu’Isengard soit solide et dur, aussi froid que la pierre et nu comme l’os,

nous partons, nous partons, nous allons à la guerre, pour briser la pierre et abattre les portes;

car le tronc et la branche brûlent maintenant, la fournaise rugit; Nous allons à la guerre!

Au pays des ténèbres avec un passage du destin, avec un roulement de tambour, nous marchons, nous marchons.

À Isengard, nous marchons avec le destin!

Nous marchons avec le destin, avec le destin nous marchons!

Partager



David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.