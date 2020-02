La scène supprimée d’Infinity War aurait eu des liens avec la guerre civile

Art conceptuel pour une scène supprimée de Avengers: Infinity War aurait encore plus relié le film aux événements de Captain America: Civil War. Dans la chronologie de l’univers cinématographique Marvel, la guerre civile a lieu avant la guerre à l’infini et sert à briser les héros les plus puissants de la Terre à la suite d’un conflit idéologique (et personnel) entre les membres de l’équipe. Infinity War reprend avec les Avengers séparés, ce que les réalisateurs Joe et Anthony Russo ont dit une fois, c’est la raison pour laquelle les Avengers perdent dans ce film lorsque Thanos (Josh Brolin) met enfin en œuvre son plan pour détruire la moitié de toute vie.

L’un des moments cruciaux de la guerre civile survient lorsque les deux factions en guerre – l’une dirigée par Captain America (Chris Evans), l’autre par Tony Stark (Robert Downey Jr.) – s’affrontent dans une bataille dans un aéroport. La plupart des héros sont relativement indemnes, à l’exception de War Machine (Don Cheadle), qui est accidentellement tiré du ciel par une vision distraite (Paul Bettany). L’incident laisse Rhodey paralysé, mais il est capable de marcher à nouveau grâce aux orthèses spéciales pour les jambes créées par Tony. Rhodey est en mesure de participer à certaines des batailles ultérieures contre les forces de Thanos, mais il était une fois prévu de l’inclure dans une autre.

L’artiste conceptuel Phil Saunders a partagé le design d’une scène d’Infinity War qui n’a jamais eu lieu. Dans le film, deux membres de l’Ordre noir, Proxima Midnight (Carrie Coon) et Corvus Glaive (Michael James Shaw) attaquent Vision et Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) en Écosse pour tenter de prendre la pierre d’esprit de Vision. La sauvegarde arrive sous la forme de Cap, Sam Wilson (Anthony Mackie) et Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), mais selon Saunders, le combat incluait presque Rhodey et Bruce Banner (Mark Ruffalo) dans l’armure Hulkbuster. Selon Saunders, «Rhodey, qui souffre toujours du SSPT du crash de la guerre civile, aurait piloté War Machine à distance», ce qui «aurait donné à Rhodey un arc plus profond». Découvrez sa conception ci-dessous:

La mention par Saunders du SSPT est ce qui rend l’omission de cette scène particulièrement décevante. Entre tous les points importants de l’intrigue de la guerre civile et de la guerre à l’infini, il n’y a jamais eu un moment pour vraiment explorer comment Rhodey faisait face à sa grave blessure, à part une courte conversation avec Tony à la fin de la guerre civile. Il aurait été intéressant de voir comment Rhodey a affronté son traumatisme lors d’une autre bataille massive, et c’est dommage qu’il n’y ait pas eu le temps de l’inclure. Rhodey était censé avoir un rôle plus important dans Infinity War, bien qu’il ait été réduit pour la coupe finale.

Avec des films aussi gros que Infinity War, Les plans initiaux seront forcément rejetés. Dans les années qui ont suivi sa sortie, plusieurs idées et conceptions inutilisées ont été partagées par l’équipe créative du film, comme des illustrations représentant le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) dans l’armure d’Iron Man. Bien qu’il soit malheureux que chaque idée cool ne puisse pas faire partie du film, il est bon qu’il existe encore des moyens de les partager avec le monde afin que les gens puissent voir ce qui aurait pu être.

Source: Phil Saunders / Instagram

