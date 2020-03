La science derrière Marvel est supérieure à celle de DC Comics

Partager

Neil DeGrasse Tyson dit que la méthode scientifique des héros Marvel est supérieure à celle de DC Comic.

Marvel ou DC Comics ont-ils un monde scientifiquement plus précis dans les bandes dessinées? Le célèbre astrophysicien Neil DeGrasse Tyson est fermement en Équipe Marvel. Aurez-vous raison?

S’il y a quelque chose qu’il aime faire Neil DeGrasse Tyson, est de discréditer les méthodes scientifiques utilisées dans les films populaires. Par exemple, il s’est demandé pourquoi Gardiens de la Galaxie Vol.2 (2017) avait des bruits d’explosions dans l’espace et contredit Alien: Covenant (2017) pour ne pas avoir envoyé de robots sur une nouvelle planète avant les humains. Il a également noté un énorme défaut dans la méthode de lecture en langue étrangère de L’arrivée (2016).

Dans une récente interview pour promouvoir National Geographic Cosmos: Mondes possibles, la conversation a porté sur la précision scientifique de Marvel et DC Comics. Il pense que Marvel Il contient, “sans aucun doute”, les histoires les plus exactes sur le plan scientifique. Malgré son apparition dans Comics d’action et avoir un petit caméo dans le film Batman v Superman: l’aube de la justice (2016). Neil DeGrasse Tyson dit que l’approche la plus scientifique des histoires d’origine de Marvel, Il donne plus de crédibilité lorsqu’il s’agit d’une représentation précise. Il a évoqué Spider-man être mordu dans un laboratoire comme l’un des exemples de cette Marvel utiliser des histoires scientifiques pour stimuler les origines de ses héros.

“Spiderman. Il est mordu dans un laboratoire de biologie où se trouve une araignée radioactive. Il y a Hulk, qui … étaient des rayons gamma. Tout le monde a une histoire scientifique derrière ses super pouvoirs, et cela crée un paysage fertile dans lequel vous pouvez retourner si vous en avez besoin. En outre, Bruce Banner était médecin, pour l’amour de Dieu. Donc, cela a de la valeur. “

L’explication scientifique de Superman.

Plusieurs fois, ils ont essayé d’expliquer les pouvoirs de certains des personnages les plus célèbres de Marvel et DC Comics. Dans le cas de Superman, il a été établi que si une race extraterrestre se développe sur une planète proche d’un soleil rouge (appelé Rao), elle est également plus grande que la Terre avec une gravité plus élevée et vous envoyez un habitant de cet endroit sur notre plus petite planète avec un soleil jaune et avec un rayonnement différent, la science pourrait expliquer la supériorité de Superman.

Bien sûr, ce ne sont que des hypothèses basées sur la théorie. Mais je voudrais quand même connaître l’avis de Neil DeGrasse Tyson sur ce sujet.

