La série Amazon a confirmé le casting

Après l’annonce que Amazon Prime Video Je préparais une série de Le Seigneur des Anneaux, les fans mouraient d’envie de savoir qui serait dans le casting. Enfin, les noms ont été révélés.

Après une longue attente, la série de Le Seigneur des Anneaux Il a présenté son casting principal de la première saison. Cette fiction, qui sera basée sur les célèbres romans de J.R.R. Tolkien, est sous le regard de Amazon Prime Video.

De cette façon, la plate-forme a révélé que dans le casting de Le Seigneur des Anneaux ils sont en ce moment Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawie, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan SmithCharlie Vickers et Daniel Weiman, selon Deadline.

Cette annonce s’est également accompagnée de louanges aux interprètes de la future production, par les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay: «Ces hommes et femmes au talent exceptionnel sont plus que nos acteurs: ils sont les nouveaux membres d’une famille créative en expansion qui travaille sans relâche pour ramener la Terre du Milieu à la vie pour les fans du monde entier“.

En plus des interprètes confirmés pour Le Seigneur des Anneaux, il est fort probable que nous entendrons plus de noms au sein de l’équipe de fiction, reprenant les mots de Vernon Sanders, l’un des chefs d’Amazon TV. Il a déclaré que la série aurait des rôles principaux à remplir, il y aurait donc encore des acteurs pour rejoindre ce projet. Ce qui est confirmé, c’est la participation du réalisateur espagnol J.A. Bayonne, qui prendra la tête des deux premiers épisodes.

La nouvelle série de Le Seigneur des Anneaux Cela nous apportera une histoire très différente de celle que nous connaissons de Frodon, Gandalf et compagnie. À cette occasion, l’intrigue se concentrera sur une époque antérieure à celle explorée dans la trilogie originale de Tolkien. La production sera situé dans le deuxième âge, un temps coïncidant avec celui dans lequel l’anneau unique et les anneaux de puissance ont été créés.

Il y aura une deuxième saison

Oui, comme vous lisez. Bien que le tournage de la première saison du Seigneur des anneaux commence le mois prochain, Amazon a déjà confirmé une deuxième saison, dans laquelle son équipe travaillerait déjà.

