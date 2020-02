La série animée Netflix a déjà publié sa bande-annonce

Partager

Après plusieurs films et histoires, une nouvelle trilogie de Transformers approche. Cette fois, ce sera une série animée Netflix, qui a déjà fait ses premiers pas dans une bande-annonce.

Encore une fois, nous verrons une nouvelle trilogie de Transcriptions. Cette fois, le combat entre les Autobots et les Decepticons passe du grand écran au petit avec la série Transformers: War for Cybertron. Ce projet, qui s’étalera sur trois saisons, peut être vu dans Netflix et a récemment publié la bande-annonce de son premier lot d’épisodes.

Ces six premiers chapitres ne dureront que 22 minutes selon EW, nous n’assisterons donc sûrement qu’au début de la bataille finale entre ces deux races de robots extraterrestres. Bien que les derniers épisodes de la saga aient déjà avancé un peu plus sur les origines des Transformers et de leur planète d’origine, cette série semble y aller entièrement, dans Cybertron.

Autrement dit, les chefs des deux races qui vivent sur cette planète commenceront une bataille rangée lorsque Megatron tentera de voler l’étincelle de vie et de pouvoir de leur maison afin que les Decepticons imposent leur dictature et dominer les Autobots. Ce conflit se poursuivra au cours de la deuxième saison, qui pourrait inclure des humains à en juger par son titre “Earthrise” (“montée de la Terre”).

Ta voix me sonne

Le principal conflit de la série de Transformers il semble qu’il mettra en vedette les chefs des mauvais Decepticons et les héroïques Autobots, et pour cette raison, Netflix Il leur a donné plus que des voix expérimentées.

Jason Marnocha repliez le redoutable Megatron après l’avoir fait dans la minisérie précédente de Combiner Wars et Power of the prime. Pour sa part, Jake Foushee réinterpréter Optimus Primeaprès l’avoir doublé dans les 25 épisodes de la série animée Transformers: Cyberverse.

Il n’est pas confirmé que cette série soit liée aux précédentes ou aux films, bien que la bande-annonce ait également avancé le retour d’un personnage très apprécié du public tel qu’il est. Bourdon, déjà avec sa propre voix sans avoir à recourir à la radio. Pour regarder la série, nous devrons attendre que Netflix décide de la publier à tout moment, probablement cette année.

Partager

Article précédent

Star Wars: The Clone Wars se croisera avec Revenge of the Sith

Article suivant

The Batman: une annonce de casting espère que Robin apparaîtra

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.