La série aurait annoncé une nouvelle date de production

Hawkeye, la série avec Kate Bishop à Disney +, aurait retardé sa production indéfiniment. Apparemment, de nouvelles rumeurs font en sorte que la fiction annonce une nouvelle date de production.

Après ça Disney annoncer le retard de Hawkeye En janvier dernier, il semble que la série pourrait reprendre plus tôt que prévu. L’adaptation sur le personnage de Kate Bishop aurait pu mettre en date de production septembre 2020, selon Murphy’s Multiverse.

Hawkeye qui était initialement prévu pour août de cette année, il commencerait son travail après d’autres comme Mme Marvel, She Hulk ou Chevalier de la lune et il avait donné comme argument principal de son retard la nécessité d’établir des changements dans ce script. Au-delà de cette raison, l’une des principales théories des fans était que le retard servirait à parvenir à un accord avec les négociations entre Disney et Hailee Steinfeld, la principale option de l’étude pour le rôle principal et dont la participation serait entravée par son rôle dans la série Dickinson de Apple TV +

Cependant, le candidat préféré pour l’étude pourrait ne pas finalement la jeter Kate Bishop pour Hawkeye, puisque Jeremy Conrad a déclaré dans le MCU Cosmic qu’ils avaient commencé à chercher d’autres alternatives pour le rôle. En outre, Il a affirmé qu’ils avaient choisi d’autres actrices qui avaient également joué dans des films et que les deux feraient du bon travail si les négociations avec Steinfeld ne réussissaient pas, selon Comic Book. D’un autre côté, l’actrice n’a pas non plus donné d’indices concernant sa participation à la nouvelle Marvel au-delà de déclarer que son intervention dans la série n’était pas sûre.

Que sait-on de Hawkeye?

Au-delà de qui est l’actrice choisie, tout indique que la série aura une super-héroïne comme protagoniste, puisque Kate Bishop occuperait le rôle de Œil de Faucon Comme dans les bandes dessinées. Pendant que l’adaptation arrive, les fans peuvent attendre que le nouveau personnage profite WandaVision ou de Le faucon et le soldat d’hiver, qui arrivera en 2020 à Disney +

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.