La série Batwoman révèle ce qui s’est passé entre Batman et le Joker

Le dernier épisode de Batwoman révèle ce qui s’est passé entre deux des plus grands personnages de DC Comics: Batman et le Joker.

Attention SPOILERS. Batwoman révèle dans une tournure surprenante que Batman de l’Arrowverse a finalement cédé et tué le Joker. À partir du moment où Kate Kane (Ruby Rose) s’est présentée à l’univers CW, les références à Batman ont commencé. De plus, de nombreux méchants de Dark Knight classiques ont été nommés Joker et il y a un mystère entourant la disparition de Bruce Wayne. Mais maintenant, nous connaissons toute la vérité.

Dans l’épisode 17, intitulé “A Narrow Escape”, la série a pris une tournure spectaculaire.

Comme Batwoman a du mal à accepter d’avoir tué le Dr August Cartwright (John Emmet Tracy), l’héroïne était claire pour Luke (Camrus Johnson) car elle n’a pas pu s’arrêter en tuant le tueur de son père. C’est alors que Luke révèle un secret choquant sur Batman et le Joker.

Luke explique à Kate qu’elle n’était pas la seule à tuer quelqu’un tout en portant la cagoule, puisque Batman était tout aussi coupable. Il révèle qu’au lieu d’être enfermé dans l’asile d’Arkham pendant 5 ans, Joker est en fait mort tout ce temps et c’est parce que Batman l’a tué. Il n’a pas été précisé ce qui a incité Bruce Wayne à mettre fin une fois pour toutes à la vie du méchant psychologiquement endommagé. Mais pour soulager la douleur interne de Batwoman, Luke a maintenant révélé aux téléspectateurs que la version Dark Arrow du Arrowverse est, en fait, un assassin.

Donc, d’une part, vous devez supprimer le Joker de la liste des méchants de DC Comics qui pourraient apparaître dans Batwoman. Mais aussi après cette révélation, il est peu probable que nous verrons jamais le chevalier noir, car sa localisation reste pour l’instant un mystère.

