La série Cassian Andor ajoute deux acteurs bien connus

Star Wars prépare plus de séries pour la plateforme de streaming Disney +. L’un d’eux est une fiction centrée sur Cassian Andor, qui ajoutera deux acteurs bien connus à sa distribution.

Cassian Andor, le personnage principal du film Rogue One: A Star Wars Story, aura sa propre série solo sur Disney +. Bien que moins de détails soient connus à ce sujet, sauf qu’il comprendra des personnages qui ont été jetés dans les films, ils ont maintenant annoncé qu’ils ajouteraient de nouveaux acteurs à la distribution.

Cette nouvelle série de franchise jouera Diego Luna, qui reprendra son rôle de Cassian Andor. En plus de cet acteur de renom, la série inclura dans son casting l’acteur Stellan Skarsgård et les britanniques Kyle soller. Les deux auront des rôles récurrents dans la série fantastique, qui devrait avoir le même succès que The Mandalorian, fiction avec Pedro Pascal.

Une nouvelle série en route

Pour le moment, il n’y a pas de détails sur les personnages que chacun des nouveaux acteurs jouera, car beaucoup est encore inconnu sur le spectacle. Le pilote de la série a été écrit par l’un des scénaristes du film, Tony Gilroy, qui va également réaliser plusieurs épisodes de la première saison. On ne sait pas non plus quand la production commencera, mais il est prévu que la série puisse être diffusée en 2021, pour l’instant cela reste l’objectif pour Disney.

Le spectacle sera une préquelle à Rogue One: une histoire de Star Wars. Dans ce document, un groupe de rebelles unissent leurs forces pour voler les plans de l’étoile de la mort, qui sont utilisés par la résistance Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir. pour le détruire. Le film est un favori des fans de la franchise et, à ce jour, le seul spin-off qui a réussi à convaincre les critiques et le public après la réponse mitigée à Han Solo: une histoire de Star Wars, qui a fini par annuler ses projets de trilogie.

