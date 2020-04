La série Cassian Andor élargit sa distribution

Disney + met tous ses jetons dans la nouvelle série Star Wars. Cette fois, ce sera avec Cassian Andor et le casting aura à chaque fois de nouvelles signatures.

Star wars Il a décidé de confirmer les rumeurs qui circulent ces dernières semaines. Et non, nous ne parlons pas de la signature éventuelle de Rosario Dawson comme Ashoka Tano dans Le Mandalorien, mais des nouveaux visages qui ajoutent à la fiction de Cassian Andor. Le caractère de Rogue One: une histoire de Star Wars, aura une série en Disney + avec Diego Luna en tant que protagoniste.

Lucasfilm, à travers la page officielle de la saga créée par George Lucas a enfin annoncé une partie du casting que nous verrons dans la série Cassian Andor. Ainsi, il est confirmé que les négociations annoncées il y a à peine une semaine par Variety ont porté leurs fruits à la fois Stellan Skarsgård comme pour Kyle Soller, qui font déjà partie du casting de cette prochaine fiction télévisée en action réelle.

Parallèlement à la signature de ces deux interprètes, l’incorporation de Denise Gough et le retour de Geneviève O’Reilly. Cette actrice, comme Diego Luna, reprend le rôle qu’il a joué sur grand écran pour cette histoire de Star wars pour nous ramener à Mon Mothma, personnage qui Caroline Blakiston prendre vie dans la trilogie originale.

Que sait-on de la série

Pour le moment, pas grand-chose. En plus des ajouts susmentionnés, la série Cassian Andor présente également Alan Tudyk sous les engrenages du droïde K-2SO et sera dirigée par Tony Gilroy. Ces nouvelles aventures qui ont été présentées par Disney comme une “série d’espionnage” seront également écrites par Gilroy, co-auteur de Rogue One, qui est également le showrunner.

La fiction dirigée par Luna, pour laquelle il n’y a actuellement aucune date de sortie, se déroule dans les instants qui suivent Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith, dans une tentative claire d’avoir le plus large délai possible contre Rogue One y Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir.