La série Chuck (2007

Il y a quelques années, la série Chuck a été créée, connue pour son action et son humour et mettant en vedette Zachary Levi, Yvonne Strahovski et Joshua Gomez.

En ces jours d’enfermement en raison de la pandémie mondiale causée par le coronavirus (COVID-19), il y a de nombreuses réunions en ligne d’acteurs et de gestionnaires de certains films et séries consacrées à se souvenir des jours du tournage. Cette fois, nous pouvons voir les personnes qui ont participé au programme amusant Chuck. L’une des grandes révélations est qu’ils se battent pour un film.

Lors de l’appel vidéo, les créateurs de la série Chris Fedak et Josh Schwartz et l’ensemble du casting principal, qui comprend Zachary Levi (Chuck Bartowski), Yvonne Strahovski (Sarah Walker), Adam Baldwin (John Casey), Joshua Gomez (Morgan Grimes), Sarah Lancaster (Ellie Bartowski), Ryan McPartlin (Devon Woodcomb), Vik Sahay (Lester Patel), Scott Krinsky (Jeffrey Barnes) et Mark Christopher Lawrence (Big Mike).

Des invités tels que Brandon Routh (Daniel Shaw), Cedric Yarbrough (Neil) et Diedrich Bader (Del) les ont également rejoints.

Au cours de la session d’une heure, au milieu de tous les grands souvenirs, ils ont également parlé de la possibilité d’une résurgence possible de la série et de la rumeur (et de la demande) Chuck contre le film. Levi a commenté: “J’essaie juste d’obtenir 90 minutes de contenu des co-créateurs Josh Schwartz et Chris Fedak.”

De quoi parlait la série?

Un homme normal nommé Chuck Bartowski (Zachary Levi) travaille dans la section informatique de Compra Más, un jour il reçoit un e-mail d’un ancien ami qui travaillait à la CIA. Lorsque vous ouvrez le courrier, vous recevez beaucoup d’informations et de secrets gouvernementaux qui sont implantés dans votre cerveau. Après cela, les agents Sarah Walker (Yvonne Strahovski) et John Casey (Adam Baldwin) doit suivre et protéger Chuck de tous ceux qui veulent voler les secrets de son esprit. Le protagoniste devra donc combiner sa vie normale avec sa vie de super espion.

