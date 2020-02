La série de Diego Luna commencera à enregistrer cette année

Après le succès de The Mandalorian, Disney + commence à préparer les autres projets qui avaient pensé à Star Wars. L’un d’eux est une série avec Diego Luna, qui redonnera vie au personnage de Rogue One.

Bien qu’une tentative de première possible ait déjà été dite, très peu de détails étaient connus sur la série de Star wars Protagonisée par Diego Luna Cette fiction sera centrée sur l’agent rebelle Cassian Andor que nous l’avons rencontré Rogue One Lors d’une interview avec Entertainment Tonight Online ou ETOnline, l’acteur a affirmé que le tournage de cette production pour Disney + Cela commencerait cette année.

«Oui, faisons-le. Nous allons le faire cette année“Dit Luna. “Ça se passe et je me prépare”, a-t-il conclu. Le caractère de Diego Luna, Cassian Andor, a fait ses débuts en Rogue One: une histoire de Star Wars. Cependant, cette nouvelle série racontera les années précédentes aux événements vus dans le film. Bien qu’il n’ait lu qu’un peu de ce qui se prépare, l’interprète a admis être enthousiasmé par le projet.

«C’est une approche différente parce que la belle chose est de voir comment les choses se passent. Il ne s’agit pas seulement de ce qui se passe. Ce n’est pas la manière typique d’aborder une histoire. Il s’agit de la façon dont les choses se produisent, ce qui est la même chose qui s’est produite dans «Rogue One» », a expliqué l’acteur. “Vous connaissez la fin, mais vous ne savez pas comment cela s’est passé, et nous avons ce défi devant nous, ce qui est passionnant.”

La série de Cassian Andor récupérera son compatriote droïde K-2SO (Alan Tudyk) et devrait arriver à Disney + en 2021.

Narcos: Mexique

Avant de revenir dans l’univers de Star Wars, Diego Luna se retrouvera une fois de plus dans la peau du narcotrafiquant Miguel Ángel Félix Gallardo dans la deuxième saison de Narcos: Mexico.

«Il va devoir faire face à toutes les erreurs qu’il a commises lors de la première saison. Il s’est débarrassé de ses amis, de sa famille, des gens en qui il pouvait avoir confiance, et cela a des conséquences », a-t-il déclaré en parlant de ce qui est attendu dans la série Netflix. «Votre ego est devenu un problème. Il se sent intouchable, mais le système lui rappellera qu’il a tort. »

La deuxième saison de Narcos: Mexique en avant-première sur Netflix sur 13 février

Partager



Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.