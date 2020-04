La série de Loki a été un heureux incident

Partager

Au départ, il n’était pas prévu de prolonger l’histoire de Loki, mais Avengers: Fin de partie a créé la possibilité qu’il y ait une série pour Disney +.

Le film Avengers: Fin de partie (2019) fait une grande revue de tous les Univers cinématographique Marvel. En plus de trois heures, le film a apporté pas mal de références, dont beaucoup devraient être reprises dans le futur de la franchise. Le plus spectaculaire a été le “retour” de Loki (Tom Hiddleston), qui a pu voler le Tesseract lorsque les héros sont revenus à la bataille de New York en 2012. Le fait qu’il ait probablement créé une nouvelle chronologie dans son évasion, devrait être exploré dans la prochaine série. Disney +. Mais il semble que cela ne faisait pas initialement partie du plan. Les écrivains Christopher Markus y Stephen McFeely ils ont révélé qu’ils avaient seulement ajouté ce complot comme un moyen de bousculer les événements de “vol de temps”.

Ils ont donc réussi à cet égard, car la série devrait suivre Loki dans une nouvelle chronologie incertaine, créée par lui-même en volant le Tesseract en 2012. L’avance du Super Bowl de Marvel au début cette année, il a laissé entendre que cela mettra Loki dans le collimateur de Autorité de variation de temps. Un groupe de Marvel Comics qui a pour tâche de corriger les modifications de l’histoire.

Le dieu asgardien des méfaits prétend altérer le passé de l’humanité.

“L’intention était que les délais antérieurs soient corrigés au point où les Gemmes ont été laissées.” Le co-directeur de Endgame, Joe Russo, a expliqué. Loki, s’il s’était téléporté avec la Time Stone, il créerait sa propre chronologie. Cela devient très compliqué, mais il serait impossible pour Captain America de rectifier la chronologie à moins qu’il ne trouve Loki. Au moment où Loki fait quelque chose d’aussi dramatique que de prendre le Space Gem, il crée une réalité ramifiée. “

“Nous avons affaire à cette idée de multivers et de réalités ramifiées, donc il y a beaucoup de réalités”, a ajouté le co-directeur Anthony Russo.

J’espère qu’ils nous donneront bientôt plus de détails sur la série Loki. Depuis, pour l’instant, la fusillade a été interrompue en raison de la pandémie mondiale créée par le coronavirus.

