La série de Loki pourrait présenter Deadpool aux films Marvel

S’ils ne savent pas comment ils peuvent Deadpool aux films Marvel, le Loki series Ce serait aussi simple que parfait.

Les films Marvel étendent leurs histoires au service de streaming Disney plus, car ils vont libérer le Loki series à partir de laquelle nous pourrions voir un petit aperçu avec des images de WandaVision et le faucon et le soldat d’hiver. Bien qu’il soit prévu de le faire Deadpool 3, mais il ne faut pas se défaire qu’ils introduisent ce personnage avant dans les films de Marvel.

Dans l’aperçu, nous avons vu que dans la série Loki, le Dieu de la tromperie asgardienne portait la marque “TVA” dans une tenue de détenu, l’acronyme signifie “Autorité de variation temporelle”.

Essentiellement, TVA est un groupe de policiers météorologiques qui aident à garder le multivers Marvel bien rangé. Les farces que nous verrons dans la série Loki, que le protagoniste fera avec le Cosmic Cube (Space Infinity Gem), seront probablement suffisamment sérieuses pour attirer l’attention de l’organisation. Mais ce serait aussi le moyen le plus simple de présenter Deadpool.

La clé est le voyage dans l’espace-temps.

La dernière fois que nous avons vu Deadpool de Ryan Reynolds, nous avons pu voir qu’il avait aidé Cable à sauver un avenir dystopique en train de mourir. Mais Wade Wilson obtient l’appareil de voyage dans le temps de Cable et apporte les changements qu’il souhaite.

Initialement, Deadpool utilise l’appareil pour sauver son amour Vanessa et le membre déchu de X-Force Peter, mais peu de temps après, il se rend dans la chronologie de Origines X-Men: Wolverine pour tuer une incarnation précédente de son personnage. Il se rend ensuite à la maison de l’acteur Ryan Reynolds lui-même et l’assassine avant qu’il puisse accepter un rôle dans Lanterne verte. La séquence entière est de simples blagues, mais ce sont aussi les actes typiques que la TVA (Time Variation Authority) doit protéger. Par conséquent, Deadpool pourrait être dans la même prison que celle que nous avons vue dans l’aperçu de la série Loki. Ce serait une façon spectaculaire de présenter le personnage et de démarrer le programme Disney +. Nous pourrions même voir comment ils s’échappent ensemble.

