La série de remakes Shot-for-Shot de Goonies obtient une commande de pilote chez Fox

Fox a ordonné au pilote d’un Les Goonies drame inspiré d’un enseignant qui, avec trois élèves, tente de refaire le film plan par plan. Le classique culte est sorti à l’origine en 1985, réalisé par Richard Donner (Lethal Weapon). Le film a été écrit par Chris Columbus, qui a également écrit Gremlins, et a été produit par la société de Steven Spielberg, Amblin Entertainment. Columbus est également connu pour avoir réalisé les deux premiers films de Harry Potter, ainsi que des films favoris pour les familles classiques comme Mme Doubtfire.

Mettant en vedette Sean Astin (Le Seigneur des anneaux), Josh Brolin (Avengers: Endgame) et Corey Feldman (Stand By Me), le film est maintenant un jalon de la culture américaine et continue d’influencer les médias d’aujourd’hui, tels que Netflix. série à succès Stranger Things. Les rôles emblématiques sont restés avec les acteurs, et la plupart, comme Brolin, ont embrassé leur connexion avec le film. Beaucoup de gens ont appelé à une suite de The Goonies, et Columbus et Spielberg en ont parlé ces dernières années.

Selon THR, le pilote du drame sans titre sera écrit par la créatrice de The Bold Type Sarah Watson, tandis que Greg Mottola, directeur de Superbad et des épisodes de The Newsroom, dirigera le pilote et le producteur exécutif. Les autres producteurs exécutifs incluent Justin Falvey et Darryl Frank d’Amblin, Lauren Shuler Donner, Richard Donner et Gail Berman de SideCar. La ligne de connexion officielle est la suivante:

Après avoir échoué à New York et emporté un lourd secret avec elle, Stella Cooper retourne dans sa ville natale automobile en détresse pour remplacer l’enseignement. Elle trouve l’inspiration, l’espoir et finalement le salut lorsqu’elle accepte d’aider trois étudiants qui poursuivent leurs rêves de réalisateur en réalisant un remake plan pour coup incroyablement ambitieux de l’un de leurs films préférés – The Goonies. Au cours de la saison de la série potentielle, leur passion inspirera une ville qui a désespérément besoin d’espoir dans cette lettre d’amour au pouvoir du cinéma, de la narration et des rêves.

Ce sera la huitième commande pilote de Fox de la saison et le quatrième drame. Les autres spectacles incluent The Cleaning Lady, basé sur la série policière à succès argentine, et la comédie d’animation Housebroken. Quant à une véritable suite de The Goonies, l’avenir ne semble pas clair. En 2015, Astin semblait assez confiant que cela arriverait à un moment donné, mais son air a depuis changé. Plus récemment, il a dit qu’il ne pensait pas que cela serait fait, mais qu’il soutenait un redémarrage. Sur un potentiel Goonies 2, Feldman partage la perspective sceptique d’Astin.

Cette nouvelle série Fox n’est pas vraiment une surprise, car il y a actuellement une tendance à redémarrer les succès de l’ère Amblin, comme le dernier opus de Jurassic Park, Jurassic World et ses suites, et The CW développant la série télévisée Lost Boys. La CW a commandé un pilote de l’adaptation la saison dernière, mais l’a abandonnée et recommence actuellement avec un script retravaillé et une distribution entièrement nouvelle. Mais contrairement à ces projets, le pilote de Fox ressemble à une approche unique pour adapter l’histoire classique. C’est certainement risqué, mais parfois ces risques sont payants. La méta-perspective se concentrera davantage sur les thèmes du film, comme l’amitié, la joie et la curiosité, et accepter les gens tels qu’ils sont. Avec Watson apportant son esprit moderne au script et à la production de Donner, il y a un potentiel pour cela Les Goonies drame pour être un gagnant pour Fox.

