La série Flash fait référence à Harley Quinn: Birds of Prey

Partager

L’épisode de Le flash titré Une fille nommée Sue (Une fille nommée Sue) a un lien étrange avec le film Harley Quinn: Oiseaux de proie.



Attention SPOILERS de la série Flash de The CW. Le programme sprinter de DC Comics Vous avez de nombreuses questions auxquelles vous devez répondre au cours de votre sixième saison: comment tous les événements se rétabliront-ils après «Crise dans des terres infinies»? Quels nouveaux méchants apparaîtront sur la route? Et que se passe-t-il exactement avec Sue Dearbon (Natalie Dreyfuss), la fille que Ralph Dibny (Hartley Sawyer) a recherchée toute la saison? Et surtout … Qu’est-ce que tout cela a à voir avec le film Harley Quinn: Birds of Prey?

L’épisode de cette semaine, intitulé “Une fille nommée Sue”, fourni une réponse à la question de savoir où il a été Sue Dearbon. Elle est finalement tombée sur Ralph et a justifié son absence d’un an en faisant valoir qu’elle éludait son ex-tueur de petit ami, John loring. Le duo a créé un plan pour voler un livre de comptabilité que Loring aurait, ce qui entraînerait de nouvelles preuves de ses crimes possibles. Alors Ralph et Sue se retrouvent dans un coffre-fort incroyablement sûr dans l’une des banques de Centre ville, où les choses ont rapidement changé. Une fois que Sue a obtenu le coffre-fort de Loring, elle a enfermé Ralph dans le coffre-fort et a révélé qu’elle n’avait pas vraiment de liens antérieurs avec Loring, elle essayait simplement de voler un précieux diamant qu’il avait. Après avoir affronté un combat impliquant Ralph, The Flash, Ultraviolet et les sbires de Loring, Sue a réussi à s’échapper, au grand dam de Ralph.

Cette histoire est très similaire au film DC Comics.

Dans l’une des dernières scènes de l’épisode, Sue pouvait être vu avec un ordinateur, où il scannait le diamant pour trouver des informations supplémentaires codées à l’intérieur. Il a finalement trouvé le symbole de Trou noir, la sinistre organisation terroriste métahumaine qui ravage Le flash pendant cette saison

Harley Quinn: Oiseaux de proie tourne autour d’un diamant qui porte des informations sur l’argent d’une famille mafieuse. Le vilain Masque noir Il veut cet objet et il tuera tous ceux qui se mettent sur son chemin. Il semble que dans l’univers DC Comics, il est assez courant de porter ces bijoux pour cacher des secrets.

Partager

Article précédent

Star Wars donne à Luke Skywalker un étrange nouveau sabre laser

Article suivant

Raison pour laquelle de nombreux méchants de Spider-Man sont d’origine animale

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.