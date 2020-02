La série Flash va changer les pouvoirs de Barry Allen et Wally West

Les responsables de la série de Le flash ont annoncé qu’il y avait beaucoup de changements et de surprises pour les personnages de Barry Allen et Wally ouest.

Le mois dernier, il a été signalé que l’acteur Keiynan Lonsdale reviendrait au rôle de Wally West / Kid Flash pour l’épisode 14 de la saison 6 de la série Le flash. De plus, le showrunner Eric Wallace Il a dit qu’il y aurait une augmentation des pouvoirs de Wally. Cependant, Wallace a maintenant révélé qu’il y a un autre changement réservé non seulement pour Wally, mais aussi pour Barry Allen.

“Comment dire ça sans spoilers …? Wally revient pour l’un des épisodes fondamentaux de la mythologie de la série The Flash, et ce n’est pas un euphémisme », a déclaré le showrunner Eric Wallace. “Il revient en tant que personne changée, et ce qu’il affronte à nouveau, et comment il implique Barry, va littéralement les changer tous les deux, et ses pouvoirs, franchement, à l’avenir.”

Wallace a également déclaré que ces événements impliqueraient un méchant classique de DC Comics, dont l’identité est actuellement inconnue.

Synopsis de l’épisode 10 de la saison 6 de la série The Flash, intitulée Marathon:

Après que le journal The Citizen ait imprimé une histoire explosive, la vie d’Iris est menacée. Refusant de se cacher de ses assaillants, Iris entend dénoncer une organisation dangereuse. Alors que Barry Allen doit assumer les conséquences de la crise des terres infinies et réaliser le souhait d’Oliver Queen pour lui.

Synopsis de l’épisode 11 de la saison 6 de The Flash intitulé Love is a Battlefield:

Barry Allen et Iris prévoient un dîner romantique pour la Saint-Valentin, mais leur nuit est interrompue par un vieil ennemi: Amunet. Frost pénètre également dans l’esprit de Noël et essaie d’aider Allegra à renouer avec un vieil amour.

Alors que l’épisode 14 de la saison 6 de la série Le flash où nous verrons à nouveau Keiynan Lonsdale alors que le personnage de DC Comics Wally West / Kid Flash sortira en mars.

Article précédentLe film Black Widow pourrait avoir le méchant SHIELD

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.