La série Harley Quinn fait référence à Batman de Robert Pattinson

Le dernier épisode de la série animée DC Universe Harley Quinn introduit un clin d’œil brillant et subtil au nouveau film Batman avec Robert Pattinson.

La série de Harley quinn est une version unique du monde de Batman sous forme animée. Sorti sur le service de streaming DC Universe fin 2019, il est destiné aux adultes. Tout au long de ses épisodes, il y a de nombreuses références à d’autres films tels que The Batman avec Robert Pattinson, qui sortira en 2021. Si le Coronavirus laisse le tournage se terminer.

Dans une scène particulière, Harley Quinn et Poison Ivy ont Barbara Gordon attachée dans leur chambre et une sélection d’affiches peuvent être vues en arrière-plan, généralement collées par des étudiants sur le mur. Avec les stars du rock standard, la collection Barbara comprend également diverses affiches Batman, démontrant son amour pour la justice et son admiration pour le Dark Knight.

Un peu plus haut et à gauche, cependant, vous pouvez voir le logo métallique distinctif du nouveau costume que Robert Pattinson portera dans The Batman.

Le costume de chauve-souris est une véritable révélation.

Alors que lorsque le réalisateur Matt Reeves a dévoilé le nouveau costume de Batman, il a révélé un certain nombre de détails notables, de loin le plus gros sujet de conversation était le symbole, qui semble être construit à partir des restes de l’arme utilisée pour tuer les parents de Bruce Wayne. Le détail est un ajout cool, quoique légèrement morbide, au mythe de Batman, mais il sert également à créer un symbole de chauve-souris très différent de celui précédemment vu. En conséquence, il est facile de distinguer les derniers badges Bruce sur le mur de Barbara dans la série Harley Quinn. Étant également fille du commissaire et fan de Batman, l’affiche s’intègre parfaitement à son environnement.

