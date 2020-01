La série Heroes de Numancia est présentée au plus Latino NATPE 2020

NATPE 2020 pariez sur le contenu de séries et de films locaux et en espagnol, comme Heroes of Numancia.

Il NATPE 2020 Il s’agit du salon d’achat de contenu audiovisuel le plus important au monde, il est donc intéressant de savoir quelles séries et quels films sont ceux que l’industrie recherche et demande au consommateur. Après les premières présentations de ces jours, deux choses très claires se font: la première est que les plateformes de streaming telles que Netflix, HBO et Amazon sont celles qui prennent actuellement le dessus sur le marché et la seconde, comme je l’ai commenté Rodrigo Mazón, (VP Content Acquisition, Netflix) lors de la conférence «Nouvelles opportunités pour le cinéma à l’ère du streaming», est que 2020 s’engage pour le contenu local, les histoires avec lesquelles se sentir identifiés, et en espagnol. Une des séries qui sont présentées ces jours-ci à Miami est Heroes of Numancia du producteur Mil y una Historias.

Photo: Jesús Ciria de l’équipe Heroes de Numancia, Rodrigo Mazón de Netflix avec Beatriz Chaverri.

La série Heroes of Numancia, est une production historique dans laquelle la résistance d’un peuple ibérique a réussi à affronter et à résister au grand empire romain.

Il existe de nombreuses séries historiques passionnantes et de haute qualité telles que Vikings, le dernier royaume ou Knightfall, il est donc temps pour Netflix, Amazon ou HBO Pariez sur une série en espagnol qui montrera une histoire vraie qui plaira sans aucun doute aux téléspectateurs du monde entier.

Nouveau teaser de Heroes of Numancia:

De quoi parle cette série?

J’espère Heroes of Numancia devenu réalité très bientôt grâce à sa présentation dans le NATPE 2020. Ainsi, nous pouvons voir en action l’un des événements les plus importants qui se soient produits dans les temps anciens. Quand un peuple pouvait résister longtemps à la grande puissance militaire de Rome. Ce qui a donné lieu à de grandes batailles qui n’ont rien à envier à d’autres événements historiques importants.

