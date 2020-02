La série Marvel ajoute une nouvelle actrice à son casting

Partager

Loki, l’une des séries que Marvel prépare pour Disney +, termine de terminer sa distribution. On vient d’annoncer que la fiction vient de rejoindre une nouvelle actrice, que beaucoup d’entre nous connaissent pour son rôle dans Black Mirror.

Loki Développez votre distribution. Après l’incorporation de Owen wilson, la série dont le protagoniste est Tom Hiddleston et sera diffusé sur Disney +, vient d’ajouter une nouvelle actrice à son casting. Grâce à Deadline, nous savons que Gugu Mbatha-Raw Il fera partie de la nouvelle série Marvel.

Comme d’habitude Marvel, ils gardent généralement tous leurs projets secrets. Pour cette raison, on ne sait pas quel personnage il jouera Gugu Mbatha-Raw dans Loki. On pense qu’il s’agit d’un personnage important, décrit comme une femme leader. En ce moment, le seul acteur confirmé pour la série est Tom Hiddleston, en charge de jouer le protagoniste Loki, mais d’autres acteurs comme Owen wilson et Sophia Di Martino Ils sont probablement aussi dans la série.

Dans la série Loki nous verrons le dieu de la tromperie après les événements de Avengers: Fin de partie. Comme nous l’avons vu dans le film, la fiction ne se concentrera pas sur le Loki de la chronologie habituelle de l’univers cinématographique Marvel, mais sur le Loki qui s’est échappé avec le Teseracto lorsqu’ils ont relancé la bataille de New York des Avengers. Probablement le film Docteur étrange dans le multivers de la folie J’ai fini par connecter ces multivers, à côté de la série WandaVision

CV de Gugu Mbatha-Raw

Le nouveau ou possible membre de Loki Vous avez déjà un CV connu sur le petit et le grand écran. Gugu Mbatha-Raw est connu dans le monde du cinéma indépendant pour des bandes comme Belle et Au-delà des lumières. Mais peut-être qu’il est surtout connu pour son rôle principal dans San Junipero, l’épisode acclamé de Miroir noir. Récemment, il a également participé à la première saison de Le spectacle du matin près de Jennifer Aniston

Partager

Article précédent

Birds of Prey n’a pas eu de chance au box-office espagnol

Article suivant

Dumbo: Analyse Blu-Ray

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.