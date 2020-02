La série Netflix Dracula pourrait avoir une deuxième saison

Partager

Bien qu’elle soit née comme une seule saison de trois épisodes, la série Netflix Dracula et du BBC Je pourrais avoir plus de chapitres.

La série Netflix Dracula Il a une fin qui pourrait être considérée comme définitive, mais les responsables Mark gatiss et Steven Moffat, ils n’auraient aucun problème à faire plus d’épisodes. De plus l’acteur Claes Bang, qui incarne le vampire diabolique, a quelques idées pour la suite:

«J’espère que ce n’est pas la fin! Je dois dire que je veux faire une deuxième saison, juste parce que je le veux, mais aussi parce que je veux voir comment Steven et Mark vont le ramener à la vie et Agatha. Donc, pour savoir comment ils vont faire ça … Je ne sais pas si c’est fini, mais j’espère que non. »

Steven Moffat a fait remarquer que la relance est l’un des grands dons de Netflix Dracula:

«Je veux dire que c’est un spectacle sur la résurrection. C’est littéralement la principale superpuissance du personnage principal. Dracula a commencé le spectacle des morts, puis est décédé à nouveau dans l’épisode deux et est revenu. Et puis il est mort à nouveau. Sœur Agatha est décédée et est revenue. Je veux dire que tout le monde meurt dans ce programme. Ensuite, nous verrons. “

Alors que Mark Gatiss semble avoir déjà une idée de la résurrection en tête:

«Apparemment, si vous versez du sang dans les cendres de Dracula, il revient. Qui sait? Dracula a tendance à revenir, c’est ce que font les vampires, mais nous n’avons aucune idée si le programme reviendra. »

Claes Bang Il a continué à parler de l’avenir du personnage:

«Mark m’a dit que maintenant il peut être dans la lumière, la seule idée qu’ils ont pour lui est sur une plage au Mexique avec une canette. Savez-vous cette chose où vous bronzez? C’est la seule idée qu’ils ont en ce moment, c’est ce qu’il m’a dit. Ce serait très beau de filmer, oui. Je ne sais pas si c’était une blague quand il l’a dit! »

Donc pour l’instant, nous ne savons pas s’il y aura une suite à Netflix Dracula, mais au moins toutes les personnes impliquées veulent continuer à faire plus d’épisodes. Et ce serait un excellent contenu pour le plateforme de streaming.

