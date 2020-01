La série Obi-Wan Kenobi n’a pas été annulée

La série qui prépare Star wars sur Obi-Wan Kenobi Il avait été victime de fausses nouvelles et de rumeurs moins bonnes. Il a été dit que le nouveau projet de Disney + avait été annulé et nous ne reverrions pas Ewan McGregor dans le personnage

Il y a quelques jours, de nombreux médias ont annoncé que Ewan McGregor avait abandonné la nouvelle série de Star wars sur Obi-Wan Kenobi. Comme ils le prétendaient, cela était dû à des “différences artistiques” et, pour cette raison, avait été annulé. Mais cela s’est avéré être une fausse nouvelle et le projet continue.

Certaines sources ont informé The Wrap que Star Wars: Obi-Wan Kenobi n’est pas annulé et que les nouvelles qui circulent «ne sont pas exactes». Le compte parodique de DiscussingFilm appelé @DicsussingFilm (comme vous pouvez le voir, est mal écrit à dessein) a publié un tweet qui disait: «Ewan McGregor a quitté la série Disney + ‘OBI-WAN’ en raison de différences créatives (Source: @disneyplus ) “

Ewan McGregor a quitté la série Disney «OBI-WAN» en raison de différences créatives. (Source: @disneyplus) pic.twitter.com/Dr5WIBto9J

– DiscussingFilm (@DicsussingFilm) 15 janvier 2020

Bien que la biographie précise “Une source d’informations 100% fiable! Aucune fausse nouvelle du tout (COMPTE PARODY, NON AFFILIÉ À @DiscussingFilm) (Ils m’ont bloqué) », beaucoup de gens sont tombés dans le piège.

Comme les sources l’ont dit à The Wrap, la nouvelle n’est pas vraie. Anthony Breznican, correspondant de Vanity Fair, a pu obtenir plus d’informations à ce sujet et le clarifier. La fausse rumeur est née parce que le plan de production a changé, mais cela ne signifie pas qu’il est annulé et encore moins qu’Ewan McGregor a décidé de quitter la série.

D’après ce que je comprends, les changements de calendrier de production ont provoqué une alarme. Cette alarme est toujours plus grande lorsque les gens se soucient vraiment du projet. Tout ce que je peux dire, c’est que plusieurs sources ont confirmé que rien n’était annulé. pic.twitter.com/dZtcJDYxrL

– Anthony Breznican (@Breznican) 18 janvier 2020

«D’après ce que j’ai pu recueillir, les changements dans le plan de production ont été ceux qui ont déclenché les alarmes. Cette alarme est toujours plus grande lorsque les gens se soucient du projet. Tout ce que je peux dire, c’est que plusieurs sources ont confirmé que rien n’avait été annulé », a-t-il expliqué.

Ewan McGregor est excité

La réalité est que ce serait une surprise si Ewan McGregor quitter la série de Star wars sur Obi-Wan Kenobi, car il est très enthousiasmé par ce projet.

Dans une interview avec Conan O’Brian, McGregor a commenté: “C’est excitant parce que je peux enfin dire que je vais le faire … J’en parlais depuis longtemps, mais ça commençait à ressembler à une campagne pour obtenir le poste.”

Star Wars: Obi-Wan Kenobi est situé entre Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith et Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir.

Article précédentL’acteur de The Witcher: Game of Thrones pourrait rejoindre la deuxième saison

Article suivantStar Wars: L’ascension de Skywalker. Le camée d’Ed Sheeran a été dévoilé

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.