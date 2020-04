La série Obi-Wan Kenobi signe un nouveau scénariste

Partager

Star Wars prévoit de créer de nouveaux succès pour Disney +. L’un d’eux sera la série avec Obi-Wan Kenobi, dont ils ont déjà signé un scénariste pour poursuivre le projet.

Disney + sera l’une des grandes sources de contenu pour Star wars. Outre le grand succès remporté par Le Mandalorien, la plateforme réalisera une série de Diego Luna comme Cassian Andor et aussi une fiction avec Obi-Wan Kenobi. Récemment, il a été révélé que la série avait déjà procédé à la signature de son auteur. Et c’est que selon Variety exclusivement, Disney aurait signé Joby Harold, producteur de John Wick: Chapitre 3 – Parabellum. Ce cinéaste fera ses débuts en ce sens qu’il développera des scripts pour la télévision, Hossein Amini, quitter le projet en janvier.

Joby Harold, en plus de travailler sur le troisième opus de la célèbre saga avec Keanu Reeves, J’écrirais le script pour la prochaine Zack Snyder, Armée des morts. De plus, Paramount l’a récemment signé pour que, avec James Vanderbilt, il donne une touche à sa saga Transformateurs. Parallèlement à tous ces projets, la nouvelle signature de Star wars, il allait travailler avec l’aventure de Obi-Wan Kenobi qui a Deborah Chow dans le sens. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a elle-même révélé qu’elle faisait pleinement confiance à Chow après avoir vu le merveilleux travail qu’elle a accompli avec The Mandalorian. “Nous voulions vraiment un réalisateur capable de capturer la détermination silencieuse et le mysticisme d’Obi-Wan d’une manière qui correspond à la saga.”

Roi Disney +

Alors que Disney prépare la nouvelle série de Obi-Wan Kenobi, nous devons souligner Le Mandalorien, la première vraie série d’action de Star Wars. Après tant d’attente, la plateforme de streaming est enfin arrivée dans notre pays et les utilisateurs peuvent désormais profiter de cette fiction avec Pedro Pascal.

Si c’est le cas, les fans de Star Wars ont du matériel à regarder jusqu’à la sortie de la fiction Obi-Wan Kenobi, dont Ewan McGregor il était sur le point de ne pas participer.

