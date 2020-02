La série Parasites pourrait avoir Mark Ruffalo

Partager

Parasites a été le grand succès des Oscars 2020. Le film, de Bong Joon-Ho, aura une série qui sera transmise via HBO et il semble qu’il y ait déjà quelques acteurs en vue pour faire partie du casting. L’un d’eux serait Mark Ruffalo.

Après le grand succès qu’il avait Parasites aux Oscars 2020, des nouvelles ont commencé à émerger concernant la série qu’il prépare HBO. Selon Collider, Mark Ruffalo, mieux connu sous le nom de Hulk dans les films de Marvel, est dans le collimateur des producteurs qui travaillent avec leur propre Bong Joon-Ho pour faire une mini-série basée sur ce film. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose du projet, seulement qu’il ressemblera à un film de 6 heures divisé en épisodes; comme l’a révélé le réalisateur sud-coréen lui-même.

La série de Parasites sera écrit par lui-même Bong Joon-Ho avec Adam McKay, réalisateur et scénariste, également lauréat d’un Oscar, et collaborateur fréquent de HBO. Récemment, Collider a demandé à la chaîne de télévision de confirmer cette rumeur Mark Ruffalo en tant qu’acteur Néanmoins, ils ont seulement répondu qu’il était encore trop tôt pour donner des détails sur le casting et le développement de la fiction.

Sera-ce dans la série la plus attendue?

Selon les rumeurs, Mark Ruffalo Je pouvais donner vie au père de l’une ou l’autre famille, des pauvres ou des riches. Bien que, apparemment, la série de Parasites être complètement égal au film qui a remporté 6 Oscars. Bien sûr, la fiction suivra les lignes thématiques que le film explore au cours de son intrigue. Ce qui est intéressant, c’est de savoir si Bong Joon-Ho il permettra à l’histoire de “américaniser” en se déroulant aux États-Unis, car ses films critiquent souvent l’influence de ce pays sur le sien.

Parasites Il a également une forte critique sociale, car il raconte l’histoire d’une famille pauvre qui trompe une famille plus riche pour embaucher chacun de ses membres. Une nuit, alors que les riches vont dans les camps, les protagonistes découvrent que dans le manoir où ils vivent, il y a un secret qui met en danger leur nouveau style de vie. Pour la série HBO, cinq à six épisodes devraient être écrits, et il n’y a toujours pas de date de sortie provisoire.

