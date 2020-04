La série pourrait avoir de nombreuses retombées

Partager

Le 3 avril, la quatrième saison de La casa de papel est arrivée sur Netflix. La série est un succès complet et il ne fallait pas s’attendre à ce que son créateur, Álex Pina, envisage la possibilité de réaliser quelques spin-offs.

Depuis que La maison du papier retour à Netflix Avec sa quatrième saison, les médias sociaux et toutes les personnes à domicile ne parlent pas d’un autre sujet. Sans aucun doute, de nombreux utilisateurs ont soupiré pour ce nouvel épisode et se demandent ce qu’ils font jusqu’à la sortie de la cinquième saison. Pour le moment, sa date de sortie n’est pas connue, mais il est connu que Alex Pina Il prévoit de faire quelques retombées sur les personnages de l’histoire.

Le créateur de la série, s’adressant au magazine Oprah Winfrey, est clair qu’il existe de nombreuses options pour suivre la série au-delà de l’intrigue centrale: “Nous avons beaucoup de possibilités de retombées, oui, et je pense que c’est grâce aux identités fortes et puissantes des personnages.. Nous avons toujours recherché des personnages au design très complexe, avec des calques. Je pense donc que presque tous les personnages de «The Paper House» ont une dualité que nous aimerions voir dans un spin-off. Nous pourrions voir l’un d’eux dans un autre contexte. “

Il va même jusqu’à suggérer quelques idées pour l’un de ses personnages de La maison du papier: “Je pense qu’Arturito pourrait avoir une comédie noire. Le cas de Berlin pour sa propre série est très clair; C’est un misogyne, un psychopathe, un égocentrique, un narcissique, un criminel, un violeur … mais malgré cela, il y a beaucoup de gens qui l’adorent, car il valorise l’amitié, la loyauté ou la fraternité. De Nairobi au professeur … Denver est un personnage avec son propre charme. J’aimerais écrire des spin-offs pour chacun d’eux“

Le dernier tour

Pour le moment, un spin-off de l’un des personnages de La casa de papel est une possibilité vraiment lointaine, quand le nombre de saisons que la série originale aura n’est même pas confirmé, et quand nous les verrons. Alex Pina ne dit rien sur la rénovation, mais estime que le dernier chapitre est “exceptionnel” et que le dernier virage “sera celui qui aura le plus d’impact”. Sans aucun doute, avec une telle fin électrique et un public qui demande à savoir ce qui va se passer, La casa de papel devrait continuer pendant au moins une saison de plus.

Si vous avez déjà terminé la nouvelle saison, vous pouvez lire ici l’une de nos critiques.

Partager

Publication précédente

La fille de Paul Walker a partagé une vidéo émotionnelle avec l’acteur

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.